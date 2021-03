Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem került pénzbe, hogy március 15-én a magyar zászló színeivel világították meg a világ legmagasabb épületét.","shortLead":"Nem került pénzbe, hogy március 15-én a magyar zászló színeivel világították meg a világ legmagasabb épületét.","id":"20210318_burdzs_kalifa_marcius_15_kivilagitas_kulugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e89f608-1c92-43e6-9315-13cfbce910dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_burdzs_kalifa_marcius_15_kivilagitas_kulugy","timestamp":"2021. március. 18. 16:02","title":"A külképviselet kérte a Burdzs Kalifa magyar ünnepi kivilágítását március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig ugyanez az orosz–magyar szerződésre is igaz részben.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig...","id":"20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aecf905-f442-49f6-b00f-62c0f7a4bf61","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","timestamp":"2021. március. 18. 14:25","title":"Gulyás Gergely leleplezte Orbán vakcina-jósgömbjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AstraZeneca vakcinából kevesebb mint harmadannyit küldtek, mint amire előzőleg számítottak, a háziorvosoknak mindössze 1 ampullát tudnak küldeni belőle a héten.","shortLead":"Az AstraZeneca vakcinából kevesebb mint harmadannyit küldtek, mint amire előzőleg számítottak, a háziorvosoknak...","id":"20210318_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009fd0a-a006-4f5c-8e7c-717039e0b361","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 14:35","title":"Müller: Még egy-két nehéz hétre kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","shortLead":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","id":"20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd0666-f451-4e77-bc7f-78d1ce904baf","keywords":null,"link":"/elet/20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","timestamp":"2021. március. 19. 08:54","title":"Ünnepi beszédében óva intett a melegeket ábrázoló filmektől Nagymaros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendezőknek, közte Budapestnek április 7-ig kell jeleznie, mennyi szurkolót enged be a stadionjába.","shortLead":"A rendezőknek, közte Budapestnek április 7-ig kell jeleznie, mennyi szurkolót enged be a stadionjába.","id":"20210317_foci_eb_budapest_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dcd070-0dbe-451f-82f8-3686535e10a6","keywords":null,"link":"/sport/20210317_foci_eb_budapest_puskas_arena","timestamp":"2021. március. 17. 18:50","title":"Bukja az Eb-rendezést az a város, ahol nem lehetnek nézők a stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli példa mutatja, amint elég embert oltanak be, biztonságos az újranyitás – erről is beszélt Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"Az izraeli példa mutatja, amint elég embert oltanak be, biztonságos az újranyitás – erről is beszélt Kemenesi Gábor...","id":"20210318_Kemenesi_Gabor_oltas_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1e87f0-98f3-429e-8613-d2f11e7658db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_Kemenesi_Gabor_oltas_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 18. 19:08","title":"Kemenesi Gábor: Már látszik, hogy a járvány méregfoga kihúzható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec1ba81-e06b-4c8f-b24c-65c6bbe36ac8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben összesen hét autó ütközött össze, de csodával határos módon senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben összesen hét autó ütközött össze, de csodával határos módon senki nem sérült meg.","id":"20210319_m5_os_autopalya_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec1ba81-e06b-4c8f-b24c-65c6bbe36ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b40dd-7b46-4f70-b024-214ccad60391","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_m5_os_autopalya_baleset","timestamp":"2021. március. 19. 09:53","title":"Többeknek nekiment egy forgalommal szemben autózó bolgár sofőr az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és a Rangers piros lapjai miatt volt emlékezetes. ","shortLead":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és...","id":"20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01cf03-bd58-4e35-b901-5e42c0eab0f9","keywords":null,"link":"/sport/20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","timestamp":"2021. március. 19. 10:58","title":"UEFA-vizsgálatot sürget a Glasgow Rangers edzője a botrányos Európa-liga-meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]