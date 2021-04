Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10891676-cf23-436e-9fde-6615e54eb7ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr meghalt, egy másik megsérült, az autó vezetőjét lelőtték a rendőrök, amikor rájuk támadt.","shortLead":"Egy rendőr meghalt, egy másik megsérült, az autó vezetőjét lelőtték a rendőrök, amikor rájuk támadt.","id":"20210402_Capitolium_tamadas_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10891676-cf23-436e-9fde-6615e54eb7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01a5c54-a03c-4b7a-b2c4-3bd76f84165a","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Capitolium_tamadas_usa","timestamp":"2021. április. 02. 20:00","title":"Autós támadás miatt lezárták a Capitoliumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt új kampányának már el is készült az első videója, amelyben Orbán Viktor hallható.","shortLead":"A kormánypárt új kampányának már el is készült az első videója, amelyben Orbán Viktor hallható.","id":"20210402_hollik_fidesz_oltas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e8de9-e533-49bf-b7ef-5c567f65ba7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_hollik_fidesz_oltas_kampany","timestamp":"2021. április. 02. 13:08","title":"Az oltásról indított kampányt a Fidesz: Orbán szerint meghalhat, aki a baloldalra hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","shortLead":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","id":"20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0a272-0bfa-4556-8946-7ea59870e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","timestamp":"2021. április. 01. 15:41","title":"Folyamatosan nyitják az újabb Covid-osztályokat egy név nélkül nyilatkozó orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy jó ideje tudni, hogy nem fogják támogatni a mobilplatformok a Microsoft digitális asszisztensét. 