A beoltottak már a jövő héttől karantén nélkül utazhatnának Görögországba

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott tokiói olimpia. A helyiek a negyedik hullámtól tartanak, miközben a szervezők még mindig azt tervezgetik, hogyan lehet hatékonyan felügyelni és biztonságban mozgatni, ellátni az eseményre érkezőket, esetleg kezelni, ha valahol járványgóc alakul ki.","shortLead":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott...","id":"20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f822a1b0-ea96-40a6-9656-553587124711","keywords":null,"link":"/sport/20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","timestamp":"2021. április. 14. 06:30","title":"Száz nappal a tokiói olimpia előtt sem tudni biztosan, a járvány hogy alakítja át a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava számításai szerint eddig körülbelül 500-600 ezer embert oltottak be Magyarországon a kínai oltóanyaggal.","shortLead":"A Népszava számításai szerint eddig körülbelül 500-600 ezer embert oltottak be Magyarországon a kínai oltóanyaggal.","id":"20210414_kinai_vakcina_sinopharm_oltas_ellenanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a6140b-2c91-4142-bb8f-e1ccb0f94ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_kinai_vakcina_sinopharm_oltas_ellenanyag","timestamp":"2021. április. 14. 07:38","title":"10-20 ezer forintért ellenőrizhető a kínai vakcina hatásossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti oktatásba, majd májusban. Alapesetben a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamainak is április 19-én kellene kezdeniük. ","shortLead":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti...","id":"20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69d3732-5e69-4222-a43e-ee542d6cf8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 18:56","title":"Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök bízik abban, hogy május 17-én tovább tudnak enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"A brit miniszterelnök bízik abban, hogy május 17-én tovább tudnak enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210413_Boris_Johnson_oltas_lezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb472dda-2c34-46e4-85a0-3d609dbbfa36","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Boris_Johnson_oltas_lezaras_koronavirus","timestamp":"2021. április. 13. 16:49","title":"Boris Johnson: Nem az oltások, hanem lezárás miatt csökkent a súlyos megbetegedések és a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás óta a leg­hosszabb ideje regnáló Bojko Boriszov kormányfő, ám a választók a proteszt­pártok­nak sem adtak kellő felhatalmazást a kormányzáshoz.","shortLead":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás...","id":"20210414_Kibeszeloshow","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1db2a-40c9-468b-9ade-78c0d81db6bf","keywords":null,"link":"/360/20210414_Kibeszeloshow","timestamp":"2021. április. 14. 17:00","title":"A bulgáriai választáson nem dőlt el, belebukik-e a korrupcióba Boriszov kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","shortLead":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","id":"20210414_Orban_terasz_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243b90-9c29-465a-834c-834ce12de562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Orban_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 16:20","title":"Orbán: Akár már a jövő hét közepén kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","shortLead":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","id":"20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed599e-c73e-4af2-80dd-8a92094fbb28","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","timestamp":"2021. április. 14. 09:26","title":"Esterházy Péter születésének évfordulója alkalmából az író idézeteivel plakátolták tele a III. kerületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","id":"20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ed6cd-1ae6-4dbd-8f0a-04daba747d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 14. 14:28","title":"Lázár János: Először is, Orbán Viktor örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]