[{"available":true,"c_guid":"fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti oktatásba, majd májusban. Alapesetben a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamainak is április 19-én kellene kezdeniük. ","shortLead":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti...","id":"20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69d3732-5e69-4222-a43e-ee542d6cf8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 18:56","title":"Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b784cc-37f6-4a3f-b564-4ac07be0d169","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt film bemutatását tervezik a holnap kezdődő Cseh Filmkarneválon, ám az egyik, az Öregfiúk című alkotás vetítése – a készítők által mellérendelt, orbánozó videóüzenet miatt – politikai vita tárgyává vált.","shortLead":"Öt film bemutatását tervezik a holnap kezdődő Cseh Filmkarneválon, ám az egyik, az Öregfiúk című alkotás vetítése –...","id":"202114_mozi__bohem_rapszodiak_cseh_filmkarneval_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b784cc-37f6-4a3f-b564-4ac07be0d169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff612b36-9ce3-4131-beb6-c6b987b60c38","keywords":null,"link":"/360/202114_mozi__bohem_rapszodiak_cseh_filmkarneval_2021","timestamp":"2021. április. 13. 14:00","title":"Kafka, Kundera és Havel szelleme lengi be az induló Cseh Filmkarnevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","shortLead":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","id":"20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b438996-b727-4690-967a-6710d4477c87","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","timestamp":"2021. április. 13. 18:58","title":"9/11 huszadik évfordulójáig vonulna ki Afganisztánból az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4910f95e-ef60-49d0-8a5f-3f2ddbaa249b","c_author":"Windisch Judit - Dezső András","category":"itthon","description":"Az európai példák azt mutatják, hogy az iskolákat csak azután kezdték el vagy kezdik el kinyitni, hogy javulnak a járványügyi adatok. Kivétel ez alól Ausztria, ahol viszont egy intenzív teszteléssel kompenzálnak, és nem is állnak rosszul. Noha itthon a környékbeli országokhoz képest magas a fertőzöttségi és halálozási adat, az is igaz, hogy szinte sehol sem álltak olyan jól oltásban, mint Magyarországon, ahol azonban a jól haladó oltások ellenére még messze a nyájimmunitás.","shortLead":"Az európai példák azt mutatják, hogy az iskolákat csak azután kezdték el vagy kezdik el kinyitni, hogy javulnak...","id":"20210412_altalanos_iskola_nyitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4910f95e-ef60-49d0-8a5f-3f2ddbaa249b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9cf218-c937-4a82-b22c-fb77f14f7247","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_altalanos_iskola_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 17:05","title":"Mennyire egyedülálló a magyar modell, amely rekordszámok mellett döntött az iskolák nyitásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor korábbi videósa mellett a Filmintézet támogatja a milliárdos íróakadémia vezetőjét, Orbán János Dénes író-költőt és a közmédián az SZFE átalakítása mellett kiálló, épp előléptetett műsorvezetőt is.","shortLead":"Orbán Viktor korábbi videósa mellett a Filmintézet támogatja a milliárdos íróakadémia vezetőjét, Orbán János Dénes...","id":"20210412_Az_SZFE_uj_rektorhelyettese_es_uj_tanara_is_allami_tamogatast_kap_filmezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a3d9b-6c6c-4e3e-bb70-1b02ebf88a9e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Az_SZFE_uj_rektorhelyettese_es_uj_tanara_is_allami_tamogatast_kap_filmezesre","timestamp":"2021. április. 12. 17:12","title":"Az SZFE új rektorhelyettese és új tanára is állami támogatást kap filmezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","shortLead":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","id":"20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da342d95-a87a-4f15-a2df-a6ad3c6cade0","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","timestamp":"2021. április. 14. 11:29","title":"Bridgerton: nincs megállás, jön a harmadik és a negyedik évad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is felvet, amelyeket a cég igyekezett megválaszolni.","shortLead":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is...","id":"20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700a7212-1077-44d1-b77e-0a88e0148d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","timestamp":"2021. április. 12. 18:03","title":"Hirdetésekhez is használja a felhasználók beszédét a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]