[{"available":true,"c_guid":"2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","shortLead":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","id":"20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb189d6a-cc1b-45de-8778-6782ca563de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","timestamp":"2021. április. 23. 08:04","title":"Kínában a kis Mercedesnek is van elnöki változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","shortLead":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","id":"20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7265-ee41-4bdd-99ae-0ef17d3f1434","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","timestamp":"2021. április. 22. 19:42","title":"Hiába oltották be az idősotthonokban élőket már februárban, maradt a kijárási és látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9252b5fe-51df-4e59-a4a1-416e71f58477","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A teljes visegrádi csoport, így Magyarország is kiállt Csehország mellett az orosz kémbotrányban. ","shortLead":"A teljes visegrádi csoport, így Magyarország is kiállt Csehország mellett az orosz kémbotrányban. ","id":"20210423_oroszorszag_lengyelorszag_szlovakia_diplomatak_kiutasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9252b5fe-51df-4e59-a4a1-416e71f58477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f10b192-f44d-4736-bc2d-047fa98a3410","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_oroszorszag_lengyelorszag_szlovakia_diplomatak_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 23. 17:27","title":"Lengyel diplomatákat utasított ki Oroszország, Varsó arányos választ ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb88dffe-0694-40b1-9ece-5f0cff84679a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Többek között jogállamisági kérdésekről, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, illetve a helyreállítási alapról, valamint a Nyugat-Balkán helyzetéről is tárgyalt a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Többek között jogállamisági kérdésekről, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, illetve a helyreállítási...","id":"20210423_Jogallamisagrol_is_targyalt_Orban_es_Von_der_Leyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb88dffe-0694-40b1-9ece-5f0cff84679a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2939317-9eb0-4ff5-8360-1675fde39d5c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210423_Jogallamisagrol_is_targyalt_Orban_es_Von_der_Leyen","timestamp":"2021. április. 23. 21:35","title":"Jogállamiságról is tárgyalt Orbán és Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","shortLead":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","id":"20210423_ottone_csalas_lelegezteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8259541a-0c5f-4279-a3d4-20a1032b7f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_ottone_csalas_lelegezteto","timestamp":"2021. április. 23. 09:11","title":"24.hu: Csalást gyanít a tavalyi lélegeztetőgép-beszerzés egyik nagy nyertesének könyvvizsgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik? Vélemény.





","shortLead":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik...","id":"20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc34570-cb4a-46fa-b8d1-17ccec9edabb","keywords":null,"link":"/360/20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Farkas Zoltán: Csináljunk sok-sok Mészárost! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","shortLead":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","id":"20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faeb6c-bff6-4840-a598-b2ec9b8883af","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","timestamp":"2021. április. 23. 11:44","title":"150 millió forinttal támogatja Havasi Balázst a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot nyithat. ","shortLead":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot...","id":"20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619faebf-b0d8-4391-ba62-3cc301846dc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","timestamp":"2021. április. 24. 15:40","title":"Afrikában épít az Amazon új központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]