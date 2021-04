Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja, hogy egy-egy ötlet megvalósulhasson. A filmet most három részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja...","id":"202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be07c822-ed73-4c03-b09c-3ad73c447842","keywords":null,"link":"/kultura/202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","timestamp":"2021. április. 26. 10:10","title":"Dokumentumfilm mutatja meg, hogyan kezdődött a magyar startup-láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket, hogy ahhoz frissíteni kellene a Google-fiók adatait.","shortLead":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket...","id":"20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4a7645-4ec8-4ec2-95cf-18d7c1f0c227","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","timestamp":"2021. április. 26. 16:03","title":"Megkönnyítette a névváltoztatást a YouTube, már nem kell a Google-fiókot módosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha szakítunk a lineáris gazdálkodással, és áttérünk a körforgásosra. Azaz ha úgy tekintünk a hulladékra, mint a termelés újabb ciklusának beindításához szükséges alapanyagra.","shortLead":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha...","id":"202116_a_korforgas_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324452c-89cc-4e86-a71a-8e10681c3e5b","keywords":null,"link":"/360/202116_a_korforgas_fele","timestamp":"2021. április. 26. 17:00","title":"Hatalmas üzlet lenne, ha elfelejtenénk a „szemét” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","shortLead":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","id":"20210426_siraly_siralyhaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e48c0-8bfb-4c7c-afa2-7a5b238618bf","keywords":null,"link":"/elet/20210426_siraly_siralyhaton","timestamp":"2021. április. 26. 12:07","title":"Nincs nagyobb király most a sirályháton lovagló sirálynál az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig meg kellene tanulnia végre jól programot írni. Vélemény.","shortLead":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig...","id":"20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9eec81-b1c0-4f23-87e4-b8bde423715a","keywords":null,"link":"/360/20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","timestamp":"2021. április. 26. 14:30","title":"Csizmadia Ervin: Ezért válnak újra fontossá a pártprogramok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő ügyében a pénzügyminiszter segítségét kérte, miközben videózott.","shortLead":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő...","id":"20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfd771-fb32-4606-af1e-5a125808cd67","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","timestamp":"2021. április. 27. 16:21","title":"Megszavazta Tordai Bence 8,2 milliós büntetését a kormánytöbbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]