[{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződésben rögzítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Diákváros programjával.","shortLead":"A szerződésben rögzítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Diákváros programjával.","id":"20210427_fudan_egyetem_budapest_kampusz_diakvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0b506b-2899-490e-8381-adfba72c7151","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fudan_egyetem_budapest_kampusz_diakvaros","timestamp":"2021. április. 27. 18:16","title":"Megkötötték a stratégiai megállapodást a Fudan budapesti campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja be az olvasókat.","shortLead":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja...","id":"20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b46d96-28c9-48fd-858c-36ca70efa046","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","timestamp":"2021. április. 28. 13:45","title":"„A Harry Potterben is játék a varázslat, fontos problémákat nem lehet csodával megoldani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves eladási adatok gyengébbek lettek a vártnál.","shortLead":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves...","id":"20210428_starbucks_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa18e706-bed9-4784-9c74-e12a452f5e17","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_starbucks_nyereseg","timestamp":"2021. április. 28. 08:40","title":"Hiába nőtt a Starbucks nyeresége, a befektetők nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"","category":"cegauto","description":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","shortLead":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","id":"20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ed53d-c1a8-4ea4-aeea-36bb6c31d9ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","timestamp":"2021. április. 28. 11:42","title":"Így verik át leggyakrabbak a használt autókat vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes részein gyenge esőre is számítani kell.","shortLead":"Az ország egyes részein gyenge esőre is számítani kell.","id":"20210427_Szeles_felhos_idot_hoz_a_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db9e9b2-1b87-44cd-927a-f9ba18b6f06c","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Szeles_felhos_idot_hoz_a_kedd","timestamp":"2021. április. 27. 06:52","title":"Szeles, felhős időt hoz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","shortLead":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","id":"20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014a3496-fc68-4af7-a583-e6a39dbb8f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","timestamp":"2021. április. 27. 07:11","title":"30 éves az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint ekkora deficit indokolatlan, sőt veszélyes lehet, a kormány a féktelen pénzszórással túlfűtheti a gazdaságot.","shortLead":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint...","id":"20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3444fa-0a45-4a8d-b282-115d4d28f316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"A jegybank és a Költségvetési Tanács kifogásolják a kormány pénzszóró választási költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9defecd-8807-430e-a6ac-0dbe9be5f22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. Időnként újabb, fejlettebb verziói jelennek meg, a legutóbbiba például már kamerát is tettek, amivel a korábbinál jóval sokoldalúbb lehet ez a házi kedvenc.","shortLead":"Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. Időnként újabb, fejlettebb verziói...","id":"20210427_tamagotchi_pix_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9defecd-8807-430e-a6ac-0dbe9be5f22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eba7373-07df-42f7-bc8d-f8a6c5e63613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_tamagotchi_pix_kamera","timestamp":"2021. április. 27. 07:03","title":"Kamera került sokak kedvencébe, a tamagocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]