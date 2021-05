Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3 milliárd forintot követelnek a Hableány és a Viking Sigyn üzemeltetőjén. ","shortLead":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3...","id":"20210510_Hableany_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773f6646-1614-48f8-bbdb-599cfad0bed0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Hableany_karterites","timestamp":"2021. május. 10. 17:13","title":"Milliárdos kártérítést követelnek a Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet építeni a LEGO új szettjéből. A figurák közé bekerült a pulyka is, amelyet az egyik epizódban Monica húzott a fejére. ","shortLead":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet...","id":"20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658c1fa8-3b8f-48b9-875d-00e5fb8e86d7","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","timestamp":"2021. május. 11. 16:10","title":"A Jóbarátok felejthetetlen jeleneteit építhetjük meg legóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több eljárás is folyamatban van ellene.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több...","id":"20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefaa21-8d55-4cb6-b856-f79d024eb471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","timestamp":"2021. május. 10. 16:58","title":"Halmozta a bűncselekményeket a Ferihegyi úti baleset okozója, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","shortLead":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","id":"20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026d366e-1795-4be7-bd31-a75cd7db8528","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 07:44","title":"Tovább nőttek a lánctartozások az építőiparban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","shortLead":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","id":"20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9bdbd-5db4-4934-8527-a88974b04116","keywords":null,"link":"/360/20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","timestamp":"2021. május. 11. 16:00","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: Rezsimdöntő stratégiák, amelyeket ma senki nem képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","shortLead":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","id":"20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e251968-3576-48b7-92ab-e0d5080cb1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","timestamp":"2021. május. 10. 17:56","title":"79 évesen meghalt Michel Fourniret, a leghíresebb francia sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A drukkerek petíciót adtak át a klubvezetésnek, aztán elszabadultak az indulatok.","shortLead":"A drukkerek petíciót adtak át a klubvezetésnek, aztán elszabadultak az indulatok.","id":"20210511_dvtk_kieses_foci_rendorseg_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a893f4f0-37e8-4c3e-8f09-3376066492e1","keywords":null,"link":"/sport/20210511_dvtk_kieses_foci_rendorseg_peticio","timestamp":"2021. május. 11. 10:19","title":"Összecsaptak a rendőrök és a szurkolók a Diósgyőr kiesése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","shortLead":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","id":"20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05cb877-444c-4c07-9223-8fa61eb1c70f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","timestamp":"2021. május. 10. 14:23","title":"iPhone-t szerelt áldozata autójára a feltételezett gyilkosa, hogy követni tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]