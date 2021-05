Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket kap a gyorsforgalmi út fővároshoz közeli szakasza.","shortLead":"Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket kap a gyorsforgalmi út fővároshoz közeli szakasza.","id":"20210511_okosut_m2_dunakeszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0100cf-9459-44b8-abce-27e940e6938a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_okosut_m2_dunakeszi","timestamp":"2021. május. 11. 06:01","title":"Okosút lesz az M2-es Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","shortLead":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","id":"20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe2559e-f3be-4960-9fb4-5277c37d2919","keywords":null,"link":"/elet/20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","timestamp":"2021. május. 11. 10:12","title":"A tavaly elhunyt Gesztesi Károly hangjával futott hirdetés az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","shortLead":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","id":"20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e251968-3576-48b7-92ab-e0d5080cb1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","timestamp":"2021. május. 10. 17:56","title":"79 évesen meghalt Michel Fourniret, a leghíresebb francia sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli órákban\" – így nyilatkozik az idős Arany János egy 1879-es interjúban, melyre Császtvay Tünde, a BTK Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályának vezetője talált rá. Az interjú a visszavonultan élő költő pesti lakásában készült. ","shortLead":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli...","id":"20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb99a24b-1134-4b48-bc2c-5e1beeb29cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","timestamp":"2021. május. 10. 10:55","title":"A magánéletébe enged bepillantást Arany János egy előkerült, közel 150 éves interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","shortLead":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","id":"20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063eaba-ef79-4d93-9d08-1830696e37f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","timestamp":"2021. május. 11. 07:58","title":"Ferrarit, Lamborghinit vett egy amerikai férfi a vállalkozásmentő Covid-hiteléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d1516-5dce-4b0f-8087-939c660d1fa3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Wrath of Man című, Jason Statham főszereplésével forgatott akcióthriller nyerte 8,1 millió dollárral a hétvégi bevételi versenyt az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A Wrath of Man című, Jason Statham főszereplésével forgatott akcióthriller nyerte 8,1 millió dollárral a hétvégi...","id":"20210510_Guy_Ritchie_Jason_Stathamakciothrilleret_neztek_a_legtobben_a_tengerentulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83d1516-5dce-4b0f-8087-939c660d1fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eb9163-0c64-4cdf-8020-ebecbe277e2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Guy_Ritchie_Jason_Stathamakciothrilleret_neztek_a_legtobben_a_tengerentulon","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Guy Ritchie Jason Statham-akcióthrillerét nézték a legtöbben a tengerentúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért aggódniuk a szülőknek.","shortLead":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért...","id":"20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e117bf7b-32cc-4490-aae8-7ab503b1122b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","timestamp":"2021. május. 11. 05:05","title":"Az Egyesült Államokban engedélyezték a 12-15 évesek oltását a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]