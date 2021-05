Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","shortLead":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","id":"20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa2ae-4ae1-4bf9-95e2-7a8674fd989c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","timestamp":"2021. május. 14. 18:13","title":"Megszüntették az eljárást a Matolcsy Gyöngyi aláírásgyűjtésén kipattant balhé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d525061-5e94-44c2-b560-f2a586cbc544","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Negyven évig megfeledkezett róla.","shortLead":"Negyven évig megfeledkezett róla.","id":"20210514_Alice_Cooper_elarverezi_a_szuletesnapi_ajandekat_egy_Warholkepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d525061-5e94-44c2-b560-f2a586cbc544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3422c901-7b20-489f-a2c1-fcb3c1ce23ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Alice_Cooper_elarverezi_a_szuletesnapi_ajandekat_egy_Warholkepet","timestamp":"2021. május. 14. 16:22","title":"Alice Cooper elárverezi a születésnapi ajándékát: egy Warhol-képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja a gyógyszeripar teljes bevételének. ","shortLead":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja...","id":"202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5431505-b7e5-4669-a936-a1a2111c9406","keywords":null,"link":"/360/202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","timestamp":"2021. május. 14. 15:00","title":"Rengeteget lehetett keresni a vakcinákon, de volt, aki lemondott a haszonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","shortLead":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","id":"20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48caa26-9b77-4273-b91f-2c28dee59a90","keywords":null,"link":"/sport/20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","timestamp":"2021. május. 14. 17:58","title":"Megvédte összetett első helyét, tovább hordhatja a rózsaszín trikót Valter Attila a Giro d’Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2157e585-7a34-419f-9b21-55ba5c0762eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Inkább kikapcsoltatja a Budavári Önkormányzat a funkciót, mert úgy tűnik, ez adta a legjobb visszajelzést az utcai száguldozóknak.","shortLead":"Inkább kikapcsoltatja a Budavári Önkormányzat a funkciót, mert úgy tűnik, ez adta a legjobb visszajelzést az utcai...","id":"20210514_sebesseg_tabla_utcai_versenyzok_Buda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2157e585-7a34-419f-9b21-55ba5c0762eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fcf2ea-e21b-416f-8067-600162481646","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_sebesseg_tabla_utcai_versenyzok_Buda","timestamp":"2021. május. 14. 15:33","title":"Versenyzésre használták a sebességkijelző táblákat az autósok Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szajgákat a súlyosan veszélyeztetett fajok közé sorolják.","shortLead":"A szajgákat a súlyosan veszélyeztetett fajok közé sorolják.","id":"20210514_szajga_villamcsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158b746c-2a97-4c73-8228-5d72babac47c","keywords":null,"link":"/elet/20210514_szajga_villamcsapas","timestamp":"2021. május. 14. 21:43","title":"Több száz állat pusztult el villámcsapások után Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor több antitest termelődik. 80 éven felüli pácienseknél működött.","shortLead":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor...","id":"20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd65ea2-010a-44a5-b1b5-add7412787e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 15:17","title":"Meglepő hatásra bukkantak a Pfizer oltásánál, így még nagyobb lesz az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","shortLead":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","id":"20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09edddd-13d8-4673-81a9-39a8e624d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","timestamp":"2021. május. 14. 16:07","title":"Itt a labdarúgó-Eb hivatalos dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]