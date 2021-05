Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f530e69d-613e-4748-9d96-3e1e09da2009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a kétharmad az EU bírósága által hátrányosan megkülönböztetőnek ítélt törvény visszavonását, de a civilek nem maradnak állami ellenőrzés nélkül.","shortLead":"Megszavazta a kétharmad az EU bírósága által hátrányosan megkülönböztetőnek ítélt törvény visszavonását, de a civilek...","id":"20210518_civiltorveny_szavazas_visszavonva_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f530e69d-613e-4748-9d96-3e1e09da2009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983ba042-ba52-4a42-9db2-c8e7188d30d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_civiltorveny_szavazas_visszavonva_parlament","timestamp":"2021. május. 18. 11:01","title":"Elfogadta a parlament a civiltörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó csak most érkezett meg.","shortLead":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó...","id":"20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c5cdd-5de8-4970-9a65-fa4874cfc0f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","timestamp":"2021. május. 18. 12:16","title":"Különleges felvétel érkezett a Napról, hatalmas kitöréseket látni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","shortLead":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","id":"20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d5b882-6346-4187-b183-282eaaa38b25","keywords":null,"link":"/sport/20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 19. 19:09","title":"Kubatov: Rebrov februárban felmondott a Fradinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","shortLead":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","id":"20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513ca8c2-fc16-4ed1-818e-b0acf5079367","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 18. 09:33","title":"Hamarosan útnak indítják az önvezető hajót, amely több mint 5000 kilométert tesz meg teljesen egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök elképzelésein – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök...","id":"20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01330512-c0e1-4626-8fac-65b6eeaf7d61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","timestamp":"2021. május. 19. 17:15","title":"Ez nem fog tetszeni Varga Mihálynak: az EU egységes társasági adózást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5ba5-ffb0-4d0a-99ee-c0e061329cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A verekedőket a rendőrök elfogták.","shortLead":"A verekedőket a rendőrök elfogták.","id":"20210519_verekedes_lancfuresz_satorvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5ba5-ffb0-4d0a-99ee-c0e061329cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de230775-1fcf-45cf-8710-a5e5bc8dbafe","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_verekedes_lancfuresz_satorvas","timestamp":"2021. május. 19. 10:11","title":"Láncfűrésszel és sátorvassal verekedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga útján.\r

","shortLead":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga...","id":"20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d040af6-fecd-4699-b4e4-6816746f0907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","timestamp":"2021. május. 19. 13:12","title":"Heves viták Brüsszelben az uniós utazási kártyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott a háza előtt elvonuló tüntetőkre.","shortLead":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott...","id":"20210519_szenator_fegyver_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d212b-a7e4-4f34-b6af-748f3a622135","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szenator_fegyver_USA","timestamp":"2021. május. 19. 15:47","title":"Szenátor akar lenni a tüntetőket fegyverrel fenyegető amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]