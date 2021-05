Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pfizer-vakcinát kapnak, de nem a lakosságnak szánt adagból.","shortLead":"Pfizer-vakcinát kapnak, de nem a lakosságnak szánt adagból.","id":"20210521_oltas_tokio_olimpia_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6f22bf-cf57-462b-bb51-82c96cf2dab3","keywords":null,"link":"/sport/20210521_oltas_tokio_olimpia_britek","timestamp":"2021. május. 21. 21:53","title":"A britek teljes olimpiai csapatát beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6056b4f-e976-464d-9225-050a3e3f03d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyszer talán csak megmosolyogtató emlék lesz abból, hogy a közösségi médiás tartalomszűrők közismert reneszánsz festményeket pornográfiaként jelölnek meg. ","shortLead":"Egyszer talán csak megmosolyogtató emlék lesz abból, hogy a közösségi médiás tartalomszűrők közismert reneszánsz...","id":"202120_tartalomszures_nagyban_adnak_alatszatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6056b4f-e976-464d-9225-050a3e3f03d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714a9e8e-7dd4-40e9-9a38-95874c791f95","keywords":null,"link":"/360/202120_tartalomszures_nagyban_adnak_alatszatra","timestamp":"2021. május. 23. 11:10","title":"Szuperfegyver érkezhet a necces tartalmak ellen a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70dd63e8-02be-42dd-83e6-6b4882bdfe30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1970-ben megnyitott Körös Hotel a kilencvenes évek második felében ment csődbe és zárt be. Azóta életveszélyessé vált, többször Békéscsaba szégyenfoltjának nevezték.","shortLead":"Az 1970-ben megnyitott Körös Hotel a kilencvenes évek második felében ment csődbe és zárt be. Azóta életveszélyessé...","id":"20210521_koros_hotel_bontas_bekescsaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70dd63e8-02be-42dd-83e6-6b4882bdfe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906cd6b1-4468-4ba2-85d8-2d434cac1cbd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210521_koros_hotel_bontas_bekescsaba","timestamp":"2021. május. 21. 20:32","title":"Közel 200 millió forintot ad az állam egy évtizedek óta üresen álló hotel lebontására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még a NER oligarchái sem varázsolhatnak elő. Kapóra jöhet persze egy újabb kínai hitel.","shortLead":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még...","id":"202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726eecf-289d-4289-bce0-3e8632d7a3dc","keywords":null,"link":"/360/202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","timestamp":"2021. május. 22. 07:00","title":"Nagyon kell a ferihegyi reptér a kormánynak, Brüsszellel is bajszot akaszt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Craig Federighi egy bírósági meghallgatáson marketinges háttérszöveg nélkül elemezte az Apple egyik legfontosabb felületének, a macOS biztonságát.","shortLead":"Craig Federighi egy bírósági meghallgatáson marketinges háttérszöveg nélkül elemezte az Apple egyik legfontosabb...","id":"20210521_craig_federighi_macos_mac_malware_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd48a7a-4d66-4fad-845a-71f4880a1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_craig_federighi_macos_mac_malware_apple","timestamp":"2021. május. 21. 18:04","title":"Az Apple alelnöke szerint megszaporodtak a maces kártevők, az egyik 300 ezer gépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c722cf32-b3db-4aa0-b13f-37d3a3283027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha valami gyurmán járna az ember – fakadt ki egy lakos az út minősége miatt.","shortLead":"Mintha valami gyurmán járna az ember – fakadt ki egy lakos az út minősége miatt.","id":"20210523_aszfalt_ungvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c722cf32-b3db-4aa0-b13f-37d3a3283027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959f0a20-fed9-4e44-8c06-304364e6df4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_aszfalt_ungvar","timestamp":"2021. május. 23. 15:06","title":"Mindössze két óráig bírta a frissen leaszfaltozott út Ungváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7ccd0-47c2-4b5a-97d5-e2c193947c05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rengeteg kötöttségtől szabadulhatunk meg Magyarországon akkor, ha eléri a koronavírus ellen beoltottak száma az ötmilliót. Ez valamikor a hosszú hétvégén jöhet el, így az intézkedések egy része már a hét elején életbe léphet. De tarthat koncertet gyereknek az Alma zenekar? Ott lehet aludni a hotelben a lagzi után? Lehet futóverseny az erdő szélén? Kell maszk a temetésen? Kínzó kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Rengeteg kötöttségtől szabadulhatunk meg Magyarországon akkor, ha eléri a koronavírus ellen beoltottak száma...","id":"20210522_vedettseg_rendelet_otmillio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7ccd0-47c2-4b5a-97d5-e2c193947c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dbf547-6928-4ac2-8569-696f84fc319e","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_vedettseg_rendelet_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 22. 09:07","title":"Itt a rendelet, lassan indulhat a buli: így válik szabadabbá az élet a jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]