Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé teszi, hogy esetenként a PC vegye át a telefon szerepét.","shortLead":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé...","id":"20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097860ab-1597-4392-84fa-d4acb32192db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","timestamp":"2021. június. 03. 08:03","title":"Ha régebbi Samsung telefonja van, most talán kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben jelentette be Margrethe Vestager alelnök és Thierry Breton, belső piacért felelős biztos. A lehetőséget nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek számára is szeretnék megnyitni.



","shortLead":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben...","id":"20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050b3f0-43c8-4f6a-9a80-f17a76f469f1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","timestamp":"2021. június. 03. 15:52","title":"Digitális személyi igazolványt vezetne be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"100 millióról indult a licit.

","shortLead":"100 millióról indult a licit.

","id":"20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb0da50-4216-4348-aab4-a25ba5d39532","keywords":null,"link":"/kultura/20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","timestamp":"2021. június. 03. 11:44","title":"Valaki 220 millió forintot fizetett egy Rippl-Rónai-képért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Max Planck Kémiai Intézet kutatói szerint a Toba-kitörés vulkanikus télbe taszította a bolygót, az emberek száma pedig néhány ezer főre csökkenhetett a Földön.","shortLead":"A német Max Planck Kémiai Intézet kutatói szerint a Toba-kitörés vulkanikus télbe taszította a bolygót, az emberek...","id":"20210603_vulkankitores_osi_vulkan_toba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0315c51-5dce-4e50-a44f-ddac216046ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_vulkankitores_osi_vulkan_toba","timestamp":"2021. június. 03. 20:03","title":"Akkora vulkánkitörés volt 74 ezer éve, mintha nukleáris háború lett volna a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","shortLead":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","id":"20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197585e8-e4f1-4d1a-b59f-7c7cf200c920","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2021. június. 03. 17:29","title":"30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","shortLead":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","id":"20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81af2f-6305-4b05-b855-a27a3d01f5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","timestamp":"2021. június. 03. 07:59","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket ajándékoz Moldovának és Tunéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közel három éve nem ment olyan jól a német autóipari cégeknek, mint most májusban.","shortLead":"Közel három éve nem ment olyan jól a német autóipari cégeknek, mint most májusban.","id":"20210603_Kozel_harom_eve_nem_ment_olyan_jol_a_nemet_autoiparnak_mint_most_majusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb5dda4-4874-4960-8e1b-eef343f336a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_Kozel_harom_eve_nem_ment_olyan_jol_a_nemet_autoiparnak_mint_most_majusban","timestamp":"2021. június. 03. 08:12","title":"Nagyon meglódult a német autóipar, de máris készülhetnek a visszaesésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81314650-ce45-45bd-8110-c4bfaf931294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új klipjében egy pizsamás csajbulin twerkel.","shortLead":"Új klipjében egy pizsamás csajbulin twerkel.","id":"20210604_Billie_Eilish_Lost_Cause_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81314650-ce45-45bd-8110-c4bfaf931294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac99d009-7ac5-4c4f-8b32-7ce94937c881","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Billie_Eilish_Lost_Cause_videoklip","timestamp":"2021. június. 04. 11:59","title":"Billie Eilish lánybulira cserélte a vérző szemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]