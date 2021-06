Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg „a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást”. ","shortLead":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították...","id":"20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f4116-f112-42c5-a11c-c4a62fb6a82a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 15. 08:40","title":"„Nem lehet minket eltakarítani innen, csak azért, mert valakinek nem tetszik” – videós összefoglaló a homofóbtörvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb9970b-98d1-4e1f-8147-fb43ae6767ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki sem volt hosszabb ideig az ország miniszterelnöke, nagy mértékben átalakította az országot, de az is biztos, hogy Izrael még sosem volt ennyire megosztott, mint napjainkban. Így értékeli a most távozásra kényszerült Benjamin Netanjahu elmúlt 15 évét a Washington Post.","shortLead":"Senki sem volt hosszabb ideig az ország miniszterelnöke, nagy mértékben átalakította az országot, de az is biztos...","id":"20210614_Washington_Post_Netanjahu_merlege_nagyon_vegyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb9970b-98d1-4e1f-8147-fb43ae6767ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace5562-02c3-42de-8454-1de5f9b0854a","keywords":null,"link":"/360/20210614_Washington_Post_Netanjahu_merlege_nagyon_vegyes","timestamp":"2021. június. 14. 08:30","title":"Washington Post: Netanjahu mérlege nagyon vegyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","shortLead":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","id":"20210614_sidi_peter_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866f9b30-506c-4113-8555-cc45b07eeab7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_sidi_peter_olimpia","timestamp":"2021. június. 14. 17:10","title":"Sidi Péter kimarad az olimpiai csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető előadásáról készült. Van, aki úgy véli, csak véletlen szivárogtatásról lehet szó.","shortLead":"A szemfüles felhasználóknak feltűnt valami abban a YouTube-videóben, ami az Apple fejlesztői konferenciájának bevezető...","id":"20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5536be03-bc16-48a9-864f-159501f5de1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246afe2-a6a3-4e35-849c-6e46df6c063e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_wwdc_youtube_video_cimkek_m1x","timestamp":"2021. június. 14. 10:03","title":"Valami furát vettek észre az Apple YouTube-videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","shortLead":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","id":"20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70860dde-d3c1-4f63-b93f-fa019e0f234f","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Trófeaként mutogatták a Ryanair-gépről lerángatott Prataszevicset a fehérorosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva veszíti el a kapacitása 20 százalékát. A kínai vállalat szerint ez jó eredmény.","shortLead":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva...","id":"20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ba548-8719-40e6-af14-3f6f4494a5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. június. 14. 15:03","title":"Elárulta a legfontosabb részletet a Xiaomi a 200W-os gyorstöltőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány dolgot közelebbről is megvizsgálni.","shortLead":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány...","id":"202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c3fbb5-cb75-4a2e-8508-a68b8553aa96","keywords":null,"link":"/360/202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"Menstruációs problémákat okozhat a könnygáz, egyre több a gyanús jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]