[{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy-Britanniában nagy a botrány, miután a kormány döntése értelmében a labdarúgó-Európa-bajnokságra érkező UEFA-tisztségviselőknek, politikusoknak és szponzoroknak nem kell 10 napos karanténba vonulniuk. ","shortLead":"Nagy-Britanniában nagy a botrány, miután a kormány döntése értelmében a labdarúgó-Európa-bajnokságra érkező...","id":"20210623_Kepmutatas_felsofokon_kulonleges_elbanasban_reszesulnek_a_dontore_erkezo_VIPek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4952986e-2dc2-4000-a58b-5b91a297839e","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Kepmutatas_felsofokon_kulonleges_elbanasban_reszesulnek_a_dontore_erkezo_VIPek","timestamp":"2021. június. 23. 09:17","title":"Képmutatás felsőfokon: különleges elbánásban részesülnek a döntőre érkező VIP-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cecfb71-19ab-492d-856a-2522984956b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan nem cáfolta, hogy a miniszterelnök kihagyja a sorsdöntő müncheni meccset. A Magyar Nemzet szerint Orbán Viktor Brüsszelből drukkol majd a magyar válogatottnak. ","shortLead":"Havasi Bertalan nem cáfolta, hogy a miniszterelnök kihagyja a sorsdöntő müncheni meccset. A Magyar Nemzet szerint Orbán...","id":"20210623_orban_viktor_havasi_bertalan_foci_eb_magyar_valogatott_munchen_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cecfb71-19ab-492d-856a-2522984956b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f59f52e-674d-4dae-bb3d-19501b7af7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_orban_viktor_havasi_bertalan_foci_eb_magyar_valogatott_munchen_brusszel","timestamp":"2021. június. 23. 11:21","title":"Olasz szélsőjobbos politikussal vacsorázik Orbán a német–magyar helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan: útközben fialt le több nőstény is, a felnőtt állatok pedig fekve pihentek. A kutatók csak abban biztosak, hogy nem klasszikus vándorlásról van szó, illetve hogy az állatok kimerültek és stresszesek.\r

","shortLead":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan...","id":"20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a0a9-e973-4ce1-b63a-261c2d55ba87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","timestamp":"2021. június. 23. 16:51","title":"Feladja a leckét az elefántkutatóknak a Kínát keresztül-kasul bejáró csorda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","shortLead":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","id":"20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551132cf-85b6-4ce9-a70b-77be1fc24c45","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","timestamp":"2021. június. 24. 09:33","title":"Eldőlt: 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát kapnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán az Európa-bajnokság. Vége van a csoportköröknek, így kialakultak a nyolcaddöntők párosításai is. ","shortLead":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán...","id":"20210624_EURO2020_szunnap_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96168748-92f3-4abb-8b94-df93758252a8","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_szunnap_pp","timestamp":"2021. június. 24. 05:50","title":"Odavan a nemzetközi sajtó a magyarokért – élőben a hvg.hu-n az Európa-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","shortLead":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","id":"20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4711cd5c-fefb-4b7e-abb7-e522bdcde6be","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","timestamp":"2021. június. 24. 16:01","title":"A bajor rendőrség 200 problémás magyar szurkolóról tudott, ezért tartottak ellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.","shortLead":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta...","id":"20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37075f9-4ae0-4072-8035-1af0d8b45560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","timestamp":"2021. június. 22. 18:52","title":"Politico: Az EU nem akar konfrontációt Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]