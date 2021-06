Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra szorul a kontinensen, írja a német hetilap.","shortLead":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra...","id":"20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd283876-ce63-4334-81b9-3e283cf42141","keywords":null,"link":"/360/20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","timestamp":"2021. június. 26. 09:00","title":"Spiegel: Orbán még ráfizethet az európai uniós stratégiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég egyelőre annyit közölt, hogy nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"A cég egyelőre annyit közölt, hogy nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20210626_Akadozik_a_Telenor_halozata_Sopron_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85ee979-d79c-4a14-b40a-4b1653932901","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Akadozik_a_Telenor_halozata_Sopron_kornyeken","timestamp":"2021. június. 26. 10:32","title":"Akadozik a Telenor hálózata Sopron környékén [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat finoman kirugózva halkan szállítja a családot, a csomagokat és akár a kutyát is. Skizofrén sportkombi, ami ráadásul nem is feltétlenül fogyaszt sokat.","shortLead":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat...","id":"20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d02cbb8-7eb3-4197-83d5-71db98253684","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","timestamp":"2021. június. 26. 06:41","title":"600 lóerő sosem volt még ennyire családbarát: meghajtottuk a kombi Audi RS6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr. Máriás Béla készített. ","shortLead":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr...","id":"20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70088ff-17c1-46c9-8183-edf640f7d44f","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","timestamp":"2021. június. 26. 10:17","title":"Orbán és Áder a Balatonban fürdik együtt a pápával - dr. Máriás megint alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4a005f-8ca0-4876-b079-a8d5fb7782bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_windows_11_delta_varians_oltasok_wd_adattorles_hubble_sotet_anyag_mcafee_halala","timestamp":"2021. június. 27. 12:00","title":"Ez történt: Teljes erejével megérkezett a koronavírus delta variánsa – és a Windows 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert bölcsebbek voltak, mint a magyarok. Önreflexióra lenne szükség, és ebben nagy segítséget adhatnának a filmek – mondja Csizmadia Ervin.","shortLead":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert...","id":"202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8555fab-1452-4e92-a39c-3c985b9a73a9","keywords":null,"link":"/360/202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"Csizmadia Ervin: Orbán téved, ha azt gondolja, az EU követni fog bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","shortLead":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","id":"20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2709-aa8e-4817-822b-cd2e80491574","keywords":null,"link":"/sport/20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","timestamp":"2021. június. 27. 15:05","title":"Véget ért az Eb a magyar ultráknak, a cseh–holland meccsre sem mennek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával tiszteleg előtte főoldalán a Google.","shortLead":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával...","id":"20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec94b64b-9e38-40e9-b179-17dc8e37a0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","timestamp":"2021. június. 27. 11:38","title":"Kicsoda Krzysztof Kieślowski? Miért van most a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]