[{"available":true,"c_guid":"2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","shortLead":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.



","id":"20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce167c1-6c2f-4f35-a729-520456d9bd97","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Egy_igaz_hercegnomese_filmet_keszit_a_Disney_a_norol_aki_felnottkent_tudta_meg_ki_is_valojaban","timestamp":"2021. június. 28. 11:06","title":"Egy igaz hercegnőmese: filmet készít a Disney a nőről, aki felnőttként tudta meg, ki is valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait - közölték környezetvédelmi szakemberek. Az alga akár mérgező is lehet, ha magas lesz miatta gázkoncentráció, be kell zárni strandokat.","shortLead":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait...","id":"20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ce867-f3d3-4ae0-b7f1-75f498dd0117","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","timestamp":"2021. június. 27. 16:40","title":"Hányingert keltően büdös alga telepedett meg Marseille közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csehország–Hollandia mérkőzéssel folytatódott szombaton az Európa-bajnokság, a csehek simán, 2-0-ra verték a hollandokat. Igazi rangadóval folytatódik a torna, Belgium és Portugália csap össze, kövesse velünk a találkozót.","shortLead":"Csehország–Hollandia mérkőzéssel folytatódott szombaton az Európa-bajnokság, a csehek simán, 2-0-ra verték...","id":"20210627_foci_eb_holland_cseh_puskas_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c4d9c-35f1-4712-9aa7-c3a2254ab7b4","keywords":null,"link":"/sport/20210627_foci_eb_holland_cseh_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 27. 09:00","title":"Csehország simán verte Hollandiát, Portugália és Belgium is a nyolc közé igyekszik – Kövesse velünk a foci Eb-t percről percre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","shortLead":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","id":"20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd062db7-0d73-4a99-8a51-59c3f9aa7530","keywords":null,"link":"/sport/20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","timestamp":"2021. június. 27. 14:24","title":"Otthagyhatja a meccset a holland válogatott kapitánya, ha rasszisták a magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La Libre Belgique azt, hogy nem közölte le a magyar miniszterelnök hirdetését. Más lap annyit reagált, hogy nem fért össze a hirdetés az általuk képviselt értékekkel.","shortLead":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La...","id":"20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c211ddd9-76ad-4c68-85e2-71cf5ce89730","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","timestamp":"2021. június. 28. 08:11","title":"Több külföldi újság visszautasította Orbán fizetett hirdetését, mert az „hadilábon állt az igazsággal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b45badc-e7b2-4fef-9f32-52575cc2faf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négyen utaztak a kocsiban, mindenki nagyon élvezte. ","shortLead":"Négyen utaztak a kocsiban, mindenki nagyon élvezte. ","id":"20210627_240_kmoraval_hajtott_egy_autos_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b45badc-e7b2-4fef-9f32-52575cc2faf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae11a42c-6089-45a5-99d6-064ebbb47a47","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_240_kmoraval_hajtott_egy_autos_az_M1esen","timestamp":"2021. június. 27. 20:24","title":"240 km/órával hajtott egy autós az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]