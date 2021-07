Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. ","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall...","id":"20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57a09e3-980d-45f6-937b-24fda8440dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","timestamp":"2021. június. 30. 15:14","title":"Forgatókönyvek Orbánra: Mit tehet az Európai Unió a magyar kormányfővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193acfc7-fde7-494e-9538-04280aaf3cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ausztriában új gazdára váró régi M5-öst az elmúlt 3 évtizedben nem sokat használták.","shortLead":"Az Ausztriában új gazdára váró régi M5-öst az elmúlt 3 évtizedben nem sokat használták.","id":"20210702_28_ezer_kilometerrel_arulnak_a_szomszedban_egy_32_eves_bmw_m5ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193acfc7-fde7-494e-9538-04280aaf3cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd257210-08b1-4a11-8ba3-8560a99c0422","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_28_ezer_kilometerrel_arulnak_a_szomszedban_egy_32_eves_bmw_m5ot","timestamp":"2021. július. 02. 07:59","title":"28 ezer kilométerrel árulnak a szomszédban egy 32 éves BMW M5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét végére talán már védettségi igazolvány nélkül is be lehet ülni egy kávézóba.","shortLead":"A hét végére talán már védettségi igazolvány nélkül is be lehet ülni egy kávézóba.","id":"20210630_5_es_fel_millio_beoltott_korlatozasok_feloldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ddc52-3c7e-4463-9953-3e782d642fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_5_es_fel_millio_beoltott_korlatozasok_feloldasa","timestamp":"2021. június. 30. 20:41","title":"Újabb lazításokra készül a kormány, soroljuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról, miért hívták meg Eszenyi Enikőt a zsűribe. Vitatkozni szerinte azért nem lehetett az ügyről, mert nem készült róla előadás.","shortLead":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról...","id":"20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3325b9-8847-4ef7-9b4e-6eacea4b9e61","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","timestamp":"2021. július. 01. 12:50","title":"„Eszenyi összes zaklatottja adja vissza a Kossuth-díját” – a kisvárdai fesztivál válogatója Eszenyi zsűrizéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált esetekre, és bizonyítékot sem arra, hogy földönkívüliek látogatására utalnának. Mindenesetre több, mint százból 18 esetben nem tudják az amerikai hírszerzők, mi lehet az \"ismeretlen repülő tárgy\". A vizsgálat folytatódik, az igazság még mindig odaát van. ","shortLead":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált...","id":"202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765a36-b1df-460d-aea3-f21af35a5f04","keywords":null,"link":"/360/202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","timestamp":"2021. július. 01. 17:00","title":"Új erőre kaptak az UFO-hívők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj lesz.","shortLead":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj...","id":"20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e528e1-25d9-4b55-a042-a305dfddb6d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","timestamp":"2021. július. 01. 18:55","title":"Az LMP-s Schmuck Erzsébet feljelentést tesz a Velencei-tavi halpusztulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]