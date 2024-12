Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik. Szerzőnk nemrég települt át Budapestről egy vidéki kisvárosba, ami egy új autó beszerzését is szükségessé tette számukra. Szubjektív beszámoló az autóválasztás szempontjairól és az első tapasztalatokról.","shortLead":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik...","id":"20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3.jpg","index":0,"item":"65daad25-ca10-497c-af7e-949413a19a1c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","timestamp":"2024. december. 22. 11:30","title":"Ilyen a Ford új családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur...","id":"20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"c102682c-0929-4f10-8743-71b735c299b3","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","timestamp":"2024. december. 22. 19:45","title":"Szoboszlai remekelt, a Liverpool legyőzte a Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb lézerprojektorait.","shortLead":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb...","id":"20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e.jpg","index":0,"item":"dff7c3f1-9e29-4cd5-b462-6ed952082f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","timestamp":"2024. december. 22. 20:03","title":"150 millió forintért már elég jó házimozink lehet: megnéztük és meg is mutatjuk, hogy milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aab2ba-c81f-452e-bbbc-e31a7d2315db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU vonatkozó irányelve alapján egy vállalat éves globális bevételének 5 százalékáig terjedő bírság szabható ki, ha az adott cég nem kezeli a káros emberi jogi vagy környezeti hatásokat.","shortLead":"Az EU vonatkozó irányelve alapján egy vállalat éves globális bevételének 5 százalékáig terjedő bírság szabható ki, ha...","id":"20241222_Katar-nem-szallit-gazt-Europaba-ha-az-unio-megbirsagolja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4aab2ba-c81f-452e-bbbc-e31a7d2315db.jpg","index":0,"item":"2ce5432f-f834-4913-8fbf-841c6e4b9432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_Katar-nem-szallit-gazt-Europaba-ha-az-unio-megbirsagolja","timestamp":"2024. december. 22. 18:50","title":"Katar nem szállít gázt Európába, ha az unió megbírságolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c41349-13d1-49aa-9662-9977981daafa","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"A tűz köré gyűlni és meghitt dalokat énekelni minden országban megszokott. Spanyolországban azonban ezt egy kicsit újragondolták: a kisgyerekek ajándékot követelve, énekelve vernek egy farönköt, majd amikor megkapták, amire vágytak, a rönköt el is égetik.","shortLead":"A tűz köré gyűlni és meghitt dalokat énekelni minden országban megszokott. Spanyolországban azonban ezt egy kicsit...","id":"20241223_bizarr-karacsonyi-szokasok-katalonia-tio-nadal-faronk-szaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3c41349-13d1-49aa-9662-9977981daafa.jpg","index":0,"item":"17c0db4e-5dee-4f2a-bffc-847d795afd3b","keywords":null,"link":"/elet/20241223_bizarr-karacsonyi-szokasok-katalonia-tio-nadal-faronk-szaras","timestamp":"2024. december. 23. 17:07","title":"A farönköt verve követelik az ajándékot – bizarr karácsonyi szokás, trágársággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77372645-1e8b-4729-86e3-716b4de498af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagyjából nyolcszoros áron kínálják, mint amennyiért vette. ","shortLead":"Nagyjából nyolcszoros áron kínálják, mint amennyiért vette. ","id":"20241223_Komoly-felarral-elado-Erling-Haaland-Mercedes-AMG-je","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77372645-1e8b-4729-86e3-716b4de498af.jpg","index":0,"item":"898a5da7-b843-4abb-8147-99bf290d550c","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_Komoly-felarral-elado-Erling-Haaland-Mercedes-AMG-je","timestamp":"2024. december. 23. 08:25","title":"Komoly felárral eladó Erling Haaland Mercedes-AMG-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Facebook-fiók 24 órán belüli letiltásával fenyeget, valójában ellopja a bejelentkezési adatokat, utána átveszi az uralmat a felhasználó komplett Facebookja fölött az a kártékony üzenet/program, amely éppen most kezdett el terjedni magyar nyelven, amikor a karácsony miatt az átlagosnál is nagyobb mennyiségben jönnek az üzenetek.","shortLead":"A Facebook-fiók 24 órán belüli letiltásával fenyeget, valójában ellopja a bejelentkezési adatokat, utána átveszi...","id":"20241223_figyelmeztetes-a-meta-ai-tol-facebook-messenger-uzenet-kartekony-program-virus-adatlopas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856.jpg","index":0,"item":"b338fabf-ebea-407e-88f5-0af29f589207","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_figyelmeztetes-a-meta-ai-tol-facebook-messenger-uzenet-kartekony-program-virus-adatlopas-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 20:10","title":"„Figyelmeztetés a Meta AI-tól” – veszélyes vírus terjed Messengeren, bele ne kattintson, ellopja a Facebookon mindenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fülöp Attila szerint a megfelelő szerződések alá nem írásával van probléma. ","shortLead":"Fülöp Attila szerint a megfelelő szerződések alá nem írásával van probléma. ","id":"20241222_Az-allamtitkar-a-Facebookon-magyarazza-miert-nem-adhattak-at-a-gyerekeknek-az-adomanyokat-Magyar-Peterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab.jpg","index":0,"item":"26a68f6f-295d-4752-bc63-6ec64d70f1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Az-allamtitkar-a-Facebookon-magyarazza-miert-nem-adhattak-at-a-gyerekeknek-az-adomanyokat-Magyar-Peterek","timestamp":"2024. december. 22. 12:50","title":"Az államtitkár a Facebookon magyarázza, miért nem adhatták át a gyerekeknek az adományokat Magyar Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]