[{"available":true,"c_guid":"6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","shortLead":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","id":"20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3.jpg","index":0,"item":"52f39084-a940-4660-a029-2bae5f695db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","timestamp":"2025. január. 06. 21:51","title":"Indonézia csatlakozik a BRICS-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat igencsak elszaporodott. A következmény: újra megjelent a területen egy madárfaj, amit egy évszázada nem láttak arrafelé.","shortLead":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat...","id":"20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56.jpg","index":0,"item":"95d36b67-3694-4387-8393-177650b7b355","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","timestamp":"2025. január. 05. 14:03","title":"Óriási természetvédelmi siker: 100 év után visszatértek a kihalás szélén álló viharfecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűz volt egy budapesti szállóépület egyik szobájában vasárnap délután, rövid időre kétszázötven embernek kellett elhagynia az épületet, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Tűz volt egy budapesti szállóépület egyik szobájában vasárnap délután, rövid időre kétszázötven embernek kellett...","id":"20250105_budapest-tuz-szallo-tuzoltosag-evakualas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"1b912191-0800-4c13-8369-544775b39fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_budapest-tuz-szallo-tuzoltosag-evakualas-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 20:05","title":"Tűz volt egy budapesti szállóban, 250 embert kellett evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti a szabad és tisztességes választás eredményét</strong>, nem kell lázadástól tartani, mint az 2021-ben történt. Vagyis a hatalomátadás ezúttal békés lesz, a rendőrség vigyáz a demokrácia citadellájára.","shortLead":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti...","id":"20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c.jpg","index":0,"item":"e359bf21-1c03-4b23-93bc-2737ee1cf5cc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","timestamp":"2025. január. 06. 07:15","title":"\"Négy évvel ezelőtt demokráciánkat próbára tették, és győzött\" – Joe Biden vendégkommentárja a Washington Postban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da2cb1f-9e73-4193-b656-9f9e8574b92c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Jun Szogjol ellen lázadás címén kiadott letartóztatási parancs hatálya hétfőn éjfélkor lejár.","shortLead":"A Jun Szogjol ellen lázadás címén kiadott letartóztatási parancs hatálya hétfőn éjfélkor lejár.","id":"20250105_Del-Koreaban-sok-ezer-tunteto-surgette-a-felfuggesztett-elnok-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da2cb1f-9e73-4193-b656-9f9e8574b92c.jpg","index":0,"item":"fe74f80b-146f-4126-aca2-93612fd2d15b","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Del-Koreaban-sok-ezer-tunteto-surgette-a-felfuggesztett-elnok-letartoztatasat","timestamp":"2025. január. 05. 11:15","title":"Dél-Koreában sok ezer tüntető sürgette a felfüggesztett elnök letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó képessége. ","shortLead":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó...","id":"20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"74a580fe-fb57-40cf-8b08-5211df88b5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","timestamp":"2025. január. 06. 13:03","title":"Valós időben olvassa a gondolatokat egy új kínai chip, amit az agyba kell beültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc5e404-7467-4fbd-b5a7-ce1a77e9ccc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Otthon, a tévé előtt drukkoltak, és hatalmas üdvrivalgásban törtek ki, amikor kimondták a színésznő nevét. ","shortLead":"Otthon, a tévé előtt drukkoltak, és hatalmas üdvrivalgásban törtek ki, amikor kimondták a színésznő nevét. ","id":"20250106_Igy-unnepelt-Demi-Moore-csaladja-Golden-Globe-dij-Instagram-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc5e404-7467-4fbd-b5a7-ce1a77e9ccc1.jpg","index":0,"item":"a35156c3-6c09-460d-b327-79fa88adc2e7","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Igy-unnepelt-Demi-Moore-csaladja-Golden-Globe-dij-Instagram-video","timestamp":"2025. január. 06. 09:16","title":"Így tombolt Demi Moore családja, amikor a színésznő megkapta a Golden Globe-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]