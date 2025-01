Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dd79ce8c-c57d-4e1c-90ab-a3c417312f0c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tiganciuc Calin elmenekült Budapesten a rendőrök elől, majd az Audijával belecsapódott egy pirosnál álló autóba. Heten sérültek meg.","shortLead":"Tiganciuc Calin elmenekült Budapesten a rendőrök elől, majd az Audijával belecsapódott egy pirosnál álló autóba. Heten...","id":"20250106_23-eves-moldav-ferfi-rendorseg-korozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd79ce8c-c57d-4e1c-90ab-a3c417312f0c.jpg","index":0,"item":"d68d8e15-7d2c-4a6c-bc97-58a965f27205","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_23-eves-moldav-ferfi-rendorseg-korozes-baleset","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"Egy 23 éves moldáv férfit keres a rendőrség, aki a vasárnapi súlyos balesetet okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint az Egyesült Államok nemzetbiztonságának szempontjából a Panama-csatorna és Grönland is létfontosságú, biztonsági okokból pedig akár a hadsereget is készen áll bevetni, Kanadát azonban katonák nélkül csatolná az USA-hoz.","shortLead":"Donald Trump szerint az Egyesült Államok nemzetbiztonságának szempontjából a Panama-csatorna és Grönland is...","id":"20250107_donald-trump-usa-gronland-panama-csatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e.jpg","index":0,"item":"4798db25-d847-4b1e-beae-bcb6bbc2298c","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-usa-gronland-panama-csatorna","timestamp":"2025. január. 07. 19:16","title":"Trump nem zárta ki, hogy katonai erővel szerezze meg Grönlandot és a Panama-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae90835-2ec3-4105-9f6f-dc4924720943","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hollywoodtól csupán néhány kilométerre fekvő elegáns negyedben pusztító tűz fékezhetetlenül tombol, 30 ezer embert kellett evakuálni. ","shortLead":"A Hollywoodtól csupán néhány kilométerre fekvő elegáns negyedben pusztító tűz fékezhetetlenül tombol, 30 ezer embert...","id":"20250108_tuzvesz-Los-Angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae90835-2ec3-4105-9f6f-dc4924720943.jpg","index":0,"item":"6fbcd4f5-a76a-4f9b-81e2-08f19049ab35","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_tuzvesz-Los-Angeles","timestamp":"2025. január. 08. 12:10","title":"Pokoli tűzvész tombol a Los Angeles-i földi paradicsomban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be7d222-c3ea-4098-8aaa-b5cb817537bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb, 150 milliós biztosítási értékkel egy XVIII. századi Bogdány Jakab-festmény bír, de azt nem tudni, kinek a falán lóg. ","shortLead":"A legmagasabb, 150 milliós biztosítási értékkel egy XVIII. századi Bogdány Jakab-festmény bír, de azt nem tudni, kinek...","id":"20250107_szepmuveszeti-muzeum-kolcsonadott-mutargyak-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5be7d222-c3ea-4098-8aaa-b5cb817537bd.jpg","index":0,"item":"cc0aae75-7d98-4b19-8f50-4516cd41fd28","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_szepmuveszeti-muzeum-kolcsonadott-mutargyak-listaja","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"Több mint ezerkétszáz műalkotást adott kölcsön a Szépművészeti Múzeum az állami szerveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt többszáz visszaélést hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt...","id":"20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611.jpg","index":0,"item":"61715d22-209c-403d-9e5a-80163fb3442f","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:07","title":"29 embert rúgtak ki szexuális zaklatás miatt a McDonald's-tól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","shortLead":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","id":"20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"69b021c9-fa61-46bd-ad6f-2775df70ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","timestamp":"2025. január. 06. 17:54","title":"Magyar Péter azt kérdezi Orbán Viktortól, hogy állami géppel utazott-e Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","shortLead":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","id":"20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"37e7b2ba-0d20-45b4-96ac-7aedd3a56022","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","timestamp":"2025. január. 08. 12:24","title":"Több hollywoodi filmpremiert is töröltek a Kaliforniában pusztító tűzvészek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]