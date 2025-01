Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető vissza, de vannak esetek, amikor nem árt alaposabban kivizsgáltatnunk magunkat.","shortLead":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető...","id":"20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47.jpg","index":0,"item":"9a517fc1-4baa-4e62-ab7a-934be1a917bb","keywords":null,"link":"/elet/20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","timestamp":"2025. január. 07. 05:50","title":"Kell-e aggódnunk, ha halljuk a saját szívdobogásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","shortLead":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","id":"20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4.jpg","index":0,"item":"5858b7dd-483a-4548-956c-0b1dc1f9776f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","timestamp":"2025. január. 06. 17:59","title":"A dán király címert változtatott, miután Trump belengette, hogy Amerikának kell Grönland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9223856-2dcf-4799-a1b1-023a1237a667","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az időjárási szélsőségek erősen megzavarták a globális vízkörforgást.","shortLead":"Az időjárási szélsőségek erősen megzavarták a globális vízkörforgást.","id":"20250106_Mitol-voltak-a-brutalis-arvizek-tavaly-A-tudosok-reszletesen-elmagyarazzak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9223856-2dcf-4799-a1b1-023a1237a667.jpg","index":0,"item":"dcd3c36a-d57d-4898-94f6-1c00e18d7d71","keywords":null,"link":"/zhvg/20250106_Mitol-voltak-a-brutalis-arvizek-tavaly-A-tudosok-reszletesen-elmagyarazzak","timestamp":"2025. január. 06. 21:59","title":"Mitől voltak a brutális árvizek tavaly? A tudósok részletesen elmagyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e7f654-6dcc-4402-9e2f-4795582adbc2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német cég résztulajdonosa a kínai autógyártónak. ","shortLead":"A német cég résztulajdonosa a kínai autógyártónak. ","id":"20250108_toltoallomast-nyit-Kinaban-a-Volkswagen-XPeng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e7f654-6dcc-4402-9e2f-4795582adbc2.jpg","index":0,"item":"eb44e1c8-5e17-4af9-b067-02c2d3eb2b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_toltoallomast-nyit-Kinaban-a-Volkswagen-XPeng","timestamp":"2025. január. 08. 08:05","title":"Összeáll a VW és az XPeng: 20 ezer töltőállomást nyitnak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 2023-as nettókat vizsgálta meg a GKI Gazdaságkutató Zrt.","shortLead":"A 2023-as nettókat vizsgálta meg a GKI Gazdaságkutató Zrt.","id":"20250106_Szetszakado-orszag-173-ezer-forintos-keresetbeli-kulonbseg-is-kialakult-egyes-telepulesek-kozott-GKI-Gazdasagkutato-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918.jpg","index":0,"item":"5e3e64fa-00a0-414e-bb5a-56d54823c2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Szetszakado-orszag-173-ezer-forintos-keresetbeli-kulonbseg-is-kialakult-egyes-telepulesek-kozott-GKI-Gazdasagkutato-elemzes","timestamp":"2025. január. 07. 06:15","title":"Szétszakadó ország: 173 ezer forintos keresetbeli különbség is kialakult egyes települések között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno a Kínai Népköztársaságot. Ami igaz. Csakhogy 1949-ben, amikor ez történt, az ország vezetőjét Rákosi Mátyásnak hívták. Neki pedig ritkán szokott bárki történelmi távlatban főt hajtani, végképp a Fidesz közeléből.","shortLead":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno...","id":"20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671.jpg","index":0,"item":"81fc1552-5ce1-4331-94c4-950afb2a86a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","timestamp":"2025. január. 06. 12:34","title":"A Kínai Kommunista Párt múzeumát méltatta a Századvég politikai elemzési igazgatója Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik.","shortLead":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz...","id":"20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"6b555948-7338-4aa7-8968-f6eb263922ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2025. január. 06. 21:24","title":"Brit vezetéssel figyelik a tenger alatti vezetékeket és az orosz árnyékflottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek, kombinálva az erőt a gyógyító hatással.","shortLead":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek...","id":"20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8.jpg","index":0,"item":"f10fd4cb-be04-4dd4-bc47-42542b49b683","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","timestamp":"2025. január. 07. 16:00","title":"A pókselyem erős és gyógyít – most már laborban is létre tudják hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]