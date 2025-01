Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a.jpg","index":0,"item":"613a931e-f1b7-4512-9ea7-5c7991609a5e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Egy híres hangszer, egy népszerű romantikus hegedűverseny, és egy skizofrén szimfónia a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b8ae40-e892-4fbf-aa91-90764b31bf91","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy harmadik, szintén vagyonos magyar nő pedig netes gyűjtést is indított saját és gyerekei javára, miután mindene elpusztult a kaliforniai tűzvészben.","shortLead":"Egy harmadik, szintén vagyonos magyar nő pedig netes gyűjtést is indított saját és gyerekei javára, miután mindene...","id":"20250112_Leegett-a-Los-Angeles-i-tuzben-egy-magyar-modell-haza-Vajna-Timea-is-pakol-mar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b8ae40-e892-4fbf-aa91-90764b31bf91.jpg","index":0,"item":"6ae41429-dae8-4438-affa-76db9c69bc34","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Leegett-a-Los-Angeles-i-tuzben-egy-magyar-modell-haza-Vajna-Timea-is-pakol-mar","timestamp":"2025. január. 12. 12:53","title":"Leégett a Los Angeles-i tűzben egy magyar modell háza, Vajna Tímea is pakol már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dc8c33-3e8c-46af-8954-3f0872291080","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A hagyományos bankhálózatok gyakran összeomlanak háborús helyzetekben, míg a decentralizált kriptovaluták különösen fontossá válhatnak az ellenállók számára.","shortLead":"A hagyományos bankhálózatok gyakran összeomlanak háborús helyzetekben, míg a decentralizált kriptovaluták különösen...","id":"20250111_hvg-kriptopenzek-haborus-finanszirozas-adomanyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48dc8c33-3e8c-46af-8954-3f0872291080.jpg","index":0,"item":"bfc32578-8326-4959-bff0-2a8776ebf13e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-kriptopenzek-haborus-finanszirozas-adomanyok","timestamp":"2025. január. 11. 12:00","title":"Pénzügyi háborút is vív Ukrajna, titkos fegyvere a bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","shortLead":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","id":"20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014.jpg","index":0,"item":"369c61ed-90b9-433d-b43f-5aec13d1d29a","keywords":null,"link":"/elet/20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","timestamp":"2025. január. 11. 13:50","title":"„Azt hittem, több időm van” – 10 olimpiai érme veszett oda a Los Angeles-i tűzben az amerikai bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A térségben lavinariadó van érvényben.","shortLead":"A térségben lavinariadó van érvényben.","id":"20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8.jpg","index":0,"item":"835e26ea-d1c0-4b81-b781-4e40cdb44ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","timestamp":"2025. január. 12. 16:27","title":"Több emberéletet követelt egy lavina Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta szegényebb részein már most sokan azt érzik, hogy a hatóságok, az állam és a biztosítók is teljesen elhanyagolják őket.","shortLead":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta...","id":"20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"ff5b1f5d-d035-4ca9-9fee-bcb875704b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 11. 21:42","title":"A kaliforniai tűz szegényebb áldozatai attól félnek, csak a gazdagokat fogják menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggazdagabbaknak mindig van hová menni. Vigasztalódhatnak azzal, hogy házhoz szállítják nekik az Ozempicet, és pilates órákat is vehetnek, ha akarnak, miközben kint Los Angeles lángokban áll. ","shortLead":"A leggazdagabbaknak mindig van hová menni. Vigasztalódhatnak azzal, hogy házhoz szállítják nekik az Ozempicet, és...","id":"20250111_los-angeles-tuzvesz-celebek-luxushotel-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"32b8d667-9540-4f42-ab04-ef2c7671d4a0","keywords":null,"link":"/elet/20250111_los-angeles-tuzvesz-celebek-luxushotel-evakualas","timestamp":"2025. január. 11. 11:41","title":"Tolonganak a kaliforniai tűzvész elől menekülő celebek a luxusszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","shortLead":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","id":"20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"847e885b-3d49-43a6-bb46-10c94b97f278","keywords":null,"link":"/360/20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. január. 11. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump Kanadával kapcsolatban pont azt mondja, mint amit Putyin is mondott Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]