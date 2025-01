Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","shortLead":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","id":"20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb.jpg","index":0,"item":"74aab2d5-3f2e-4adf-967f-b6158f3792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","timestamp":"2025. január. 15. 07:24","title":"Csaknem 1,4 milliárd forintot kap adósságrendezésre a roma önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4852ba-fca7-405a-b255-edd4de6b74c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon mindig van nála egy lófej?","shortLead":"Vajon mindig van nála egy lófej?","id":"20250116_Lofej-M1-hirado-havazas-riport-hoeses-Pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4852ba-fca7-405a-b255-edd4de6b74c7.jpg","index":0,"item":"5fc294e6-23c0-444e-965b-728ff06542b2","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Lofej-M1-hirado-havazas-riport-hoeses-Pecs","timestamp":"2025. január. 16. 12:33","title":"Egy lófejet viselő férfi dobta fel az M1 esti híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is pénzt kaphatnak az ügyfelek, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálaton.","shortLead":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is...","id":"20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d.jpg","index":0,"item":"1bf1b798-9cbd-4a50-af21-b9f86b4a2871","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. január. 16. 09:03","title":"A magyarok imádnák: egy amerikai mobilszolgáltató fizet, ha kimaradás van, de akkor is, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","shortLead":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","id":"20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5.jpg","index":0,"item":"f3fd0e52-c9bb-4deb-9912-a12eaf0158ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","timestamp":"2025. január. 15. 12:05","title":"Visszaküldték Törökországba a kaposvári diszkóban botrányt okozó vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nagy erőkkel vonult ki mindkét helyszínre.","shortLead":"A rendőrség nagy erőkkel vonult ki mindkét helyszínre.","id":"20250114_szekesfehervar-bombafenyegetes-bombariado-kiurites-alba-plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"983a183d-44c0-44a4-aae2-25053f203c99","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_szekesfehervar-bombafenyegetes-bombariado-kiurites-alba-plaza","timestamp":"2025. január. 14. 20:10","title":"Bombafenyegetés miatt egy plázát és egy áruházat is kiürítettek Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","shortLead":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","id":"20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4.jpg","index":0,"item":"bf647de9-6d8f-4235-98bf-95486f365299","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","timestamp":"2025. január. 14. 21:21","title":"A kormány nem ragaszkodik a Nélküledet játszó zenélő úthoz, ha a helyieket „valóban” zavarja a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Kolibri gyengeségei közé sorolja annak gyerekszínház voltából adódó sajátosságait Zalán János a színház vezetésére benyújtott nyertes pályázatában, amely a ChatGPT-vel folytatott beszélgetést is tartalmaz. A társulat akarata ellenére kinevezett igazgató saját teljesítmény helyett az állami programok fokozott igénybevételére támaszkodna, és ha ez nem jön be, akkor felnőtt közönségnek szóló szórakoztató színházzá alakítja a nemzetközi hírű gyerekszínházat.","shortLead":"A Kolibri gyengeségei közé sorolja annak gyerekszínház voltából adódó sajátosságait Zalán János a színház vezetésére...","id":"20250115_kolibri-szinhaz-zalan-janos-igazgato-palyazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"59a7b8e1-406e-4fa6-be32-dc193c30f301","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_kolibri-szinhaz-zalan-janos-igazgato-palyazat-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 12:00","title":"Drágább jegyek, „drasztikus visszaesés”, nézőszámrobbanás – megszereztük az új Kolibri-igazgató pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f826a-fd09-4cb2-bb7c-0288e3737df2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritka pillanatok.","shortLead":"Ritka pillanatok.","id":"20250116_Sulyok-Tamas-kizarolag-noket-nevezett-ki-bironak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604f826a-fd09-4cb2-bb7c-0288e3737df2.jpg","index":0,"item":"8c55353c-2a98-4c12-b59a-ea63da19fcce","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Sulyok-Tamas-kizarolag-noket-nevezett-ki-bironak","timestamp":"2025. január. 16. 08:11","title":"Sulyok Tamás kizárólag nőket nevezett ki bírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]