Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az utolsó pillanatig húztuk, de végül a baba érdekében császározni kellett – mondta el a modell a kisfia születéséről.","shortLead":"Az utolsó pillanatig húztuk, de végül a baba érdekében császározni kellett – mondta el a modell a kisfia születéséről.","id":"20250115_Weisz-Fanni-a-csaszarral-szulesrol-vallott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380.jpg","index":0,"item":"82c89d80-97ba-4855-b2ce-ccda71ba686a","keywords":null,"link":"/elet/20250115_Weisz-Fanni-a-csaszarral-szulesrol-vallott","timestamp":"2025. január. 15. 20:08","title":"Weisz Fanni a császárral szülésről vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","shortLead":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","id":"20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"6c8b3d26-9658-4278-84e8-ab28408ad2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. január. 16. 17:43","title":"Orosz drónok jelentek meg a kijevi elnöki palotánál, amikor Zelenszkij a brit kormányfőt fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a9327-0ef8-40bf-9804-5d2bed18d093","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hsziao Hang a neve annak az intelligens robotnak, amivel az ember-robot munka hatékonyságát vizsgálják a tajkonauták a kínai űrállomás fedélzetén.","shortLead":"Hsziao Hang a neve annak az intelligens robotnak, amivel az ember-robot munka hatékonyságát vizsgálják a tajkonauták...","id":"20250116_kinai-urallomas-robot-kiserlet-ember-robot-interakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/241a9327-0ef8-40bf-9804-5d2bed18d093.jpg","index":0,"item":"4a679237-f905-4fff-a2fd-d1d2f7c4e669","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_kinai-urallomas-robot-kiserlet-ember-robot-interakcio","timestamp":"2025. január. 16. 10:00","title":"Felvittek egy robotot a kínai űrállomásra, beszélget az űrhajósokkal, sőt néhány munkát is rá lehet bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem kizárólag a fővárosra, Budapestre koncentrálva – a magántulajdonú kereskedelmi galériák és aukciósházak, amivel egycsapásra megszűnt a szcéna korábbi állami tulajdonú cégeinek monopolhelyzete. A sort 1989-ben a Knoll Galéria Budapest nyitotta, melyet egy ismert bécsi kortárs galerista, Hans Knoll alapított és működtet azóta is sikeresen a Liszt Ferenc téren. A galéria most volt 35 éves – ebből az alkalomból beszélgettünk Hans Knollal és a budapesti galériát 2003 óta vezető Pilinger Erzsébettel.","shortLead":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem...","id":"20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876.jpg","index":0,"item":"dae1e1ef-d113-4fba-8bac-8ae30430762e","keywords":null,"link":"/360/20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","timestamp":"2025. január. 15. 18:35","title":"Nem váltogatjuk a művészeket úgy, mint a divatot – jubileumi beszélgetés a Knoll Galéria vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az autóban rögzített genetikai nyom közvetlen vérrokonságot mutat a Magyarországon elítélt férfival. ","shortLead":"A rendőrség szerint az autóban rögzített genetikai nyom közvetlen vérrokonságot mutat a Magyarországon elítélt...","id":"20250117_nemzetkozi-elfogatoparancs-moldav-audis-amokfuto-baleset-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"2a18a9b2-e79d-4040-a37a-90df0839a983","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nemzetkozi-elfogatoparancs-moldav-audis-amokfuto-baleset-rendorseg","timestamp":"2025. január. 17. 15:29","title":"DNS-vizsgálat igazolta, hogy a kiutasított moldáv embercsempész testvére vezethette a balesetet okozó Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","id":"20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea.jpg","index":0,"item":"44c7b4c3-13f0-4ae3-827b-998cc1610ba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","timestamp":"2025. január. 16. 07:21","title":"Itt a bizonyíték: akár 941 kilométert is tud egy töltéssel a VW villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való kerüléséről.","shortLead":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972.jpg","index":0,"item":"8ff0e71b-57a7-4cca-86d8-aa0811c2e89e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","timestamp":"2025. január. 16. 09:29","title":"Gulyás Gergely: A Tisza nemcsak a ’26-os győzelmünk garanciája, de még a ’30-as Fidesz-siker is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség Gaia űrszondája 11 éven át dolgozott az űrben, hogy a méréseiből össze lehessen rakni a Tejútrendszer eddigi legpontosabb térképét. Hamarosan viszont elfogy az üzemanyaga.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség Gaia űrszondája 11 éven át dolgozott az űrben, hogy a méréseiből össze lehessen rakni...","id":"20250117_gaia-urszonda-tejutrendszer-felterkepezese-esa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188.jpg","index":0,"item":"a97e32cf-55a2-4d7a-a101-220332a2c543","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_gaia-urszonda-tejutrendszer-felterkepezese-esa","timestamp":"2025. január. 17. 15:03","title":"Pillanatokon belül el fog fogyni a fantasztikus képeket hazaküldő Gaia űrszonda üzemanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]