[{"available":true,"c_guid":"43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","id":"20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea.jpg","index":0,"item":"44c7b4c3-13f0-4ae3-827b-998cc1610ba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","timestamp":"2025. január. 16. 07:21","title":"Itt a bizonyíték: akár 941 kilométert is tud egy töltéssel a VW villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2018-as árakon alig harmadannyi támogatás jut új beruházásokra, nem csoda, hogy nem tudják összekalapozni a pénzt az érintettek.","shortLead":"2018-as árakon alig harmadannyi támogatás jut új beruházásokra, nem csoda, hogy nem tudják összekalapozni a pénzt...","id":"20250117_tao-tamogatasok-tao-keret-elinflalodott-latvanysportok-sportberuhazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066.jpg","index":0,"item":"11b56be6-0f60-43ab-99bd-11088aa39345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_tao-tamogatasok-tao-keret-elinflalodott-latvanysportok-sportberuhazasok","timestamp":"2025. január. 17. 08:06","title":"A forinttal a tao-keretet is elinflálta a kormány, már alig indulnak beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","id":"20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0.jpg","index":0,"item":"f590bcac-57eb-4a91-9cd0-ae50d2f2c63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","timestamp":"2025. január. 16. 13:59","title":"Feltörhettek egy kormányzati honlapot, amely már online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mintegy 150 milliónyi eladott Nintendo Switch és hosszú évek pletykái után leleplezte konzolja utódját a japán gyártó. Bár a „leleplezte” kicsit talán erős kifejezés, de videón már látható a sokak által várt újdonság.","shortLead":"Mintegy 150 milliónyi eladott Nintendo Switch és hosszú évek pletykái után leleplezte konzolja utódját a japán gyártó...","id":"20250116_nintendo-switch-2-elso-video-hivatalos-infok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e.jpg","index":0,"item":"d43f3722-679f-4612-be89-d72d89754583","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_nintendo-switch-2-elso-video-hivatalos-infok-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 14:52","title":"Hivatalos a Nintendótól: itt az új konzol, videón a Switch 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e292433a-7fef-48f2-a70c-f39f1542195d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"29 darab kristálypakettet és 1,3 millió forintot is lefoglaltak a rendőrök az egyik lakásban.","shortLead":"29 darab kristálypakettet és 1,3 millió forintot is lefoglaltak a rendőrök az egyik lakásban.","id":"20250116_Epp-tartoztattak-le-a-dilereket-a-miskolci-rendorok-amikor-betoppant-valaki-a-lakasba-400-gramm-krekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e292433a-7fef-48f2-a70c-f39f1542195d.jpg","index":0,"item":"806bde4f-058f-4aa9-a4ce-9812573e4a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Epp-tartoztattak-le-a-dilereket-a-miskolci-rendorok-amikor-betoppant-valaki-a-lakasba-400-gramm-krekkel","timestamp":"2025. január. 16. 16:16","title":"Épp tartóztatták le a dílereket a miskolci rendőrök, amikor betoppant valaki a lakásba 400 gramm „krekkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","shortLead":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","id":"20250117_sved-banan-fobias-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0.jpg","index":0,"item":"5975f5c5-85d8-4bf8-83cc-6a8c9339da0d","keywords":null,"link":"/elet/20250117_sved-banan-fobias-miniszter","timestamp":"2025. január. 17. 05:31","title":"Így bolygatta fel Svédországot a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter banánfóbiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtású új autók világpiaca virágzott 2024-ben, Európában azonban lassult.","shortLead":"A plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtású új autók világpiaca virágzott 2024-ben, Európában azonban lassult.","id":"20250116_tarolnak-a-konnektoros-autok-leszamitva-europat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"329e8516-1895-4d35-9e8b-a50e6b98b222","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_tarolnak-a-konnektoros-autok-leszamitva-europat","timestamp":"2025. január. 16. 08:41","title":"Tarolnak a konnektoros autók, leszámítva Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]