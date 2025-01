Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis az enyém” – mondta A brutalista Tóth Lászlójának megformálója a HVG-nek. Adrien Brodyt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük a forgatásról, magyar kötődéseiről, az antiszemitizmusról és a bevándorlósorsról. Beszélgettünk a tíz Oscar-díjra jelölt film rendezőjével, Brady Corbettel is, aki szerint a híresen nehéz magyar nyelv tele van agresszívnak ható hangokkal.","shortLead":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis...","id":"20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e.jpg","index":0,"item":"b39b1857-7728-4eae-9d1c-ac33e8d673cd","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","timestamp":"2025. január. 25. 20:00","title":"Adrien Brody a HVG-nek: Gyerekként nagyon jó voltam a magyar káromkodások elsajátításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d015c1d0-86d1-4c6c-a00e-ef55051024b7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Különös módon örökíti meg a holokauszt traumáját Gilles Ségal A bábjátékos című darabja, amelyet a Holokauszt 80 emlékév alkalmából mutat be közösen a debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Maladype Színház. A budapesti ősbemutató január 27-én lesz a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A több dimenziójú, asszociatív, generációkat megszólító előadás rendezőjével, Balázs Zoltánnal beszélgettünk.","shortLead":"Különös módon örökíti meg a holokauszt traumáját Gilles Ségal A bábjátékos című darabja, amelyet a Holokauszt 80...","id":"20250126_Balazs-Zoltan-rendezo-Gilles-Segal-A-babjatekos-Csokonai-Nemzeti-Szinhaz-Maladype-Szinhaz-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d015c1d0-86d1-4c6c-a00e-ef55051024b7.jpg","index":0,"item":"bfcd84d7-cd8b-47c0-986a-2f1a20dcec11","keywords":null,"link":"/360/20250126_Balazs-Zoltan-rendezo-Gilles-Segal-A-babjatekos-Csokonai-Nemzeti-Szinhaz-Maladype-Szinhaz-holokauszt","timestamp":"2025. január. 26. 16:30","title":"„A kép, amelyen sonderkommandósként várandós felesége hulláját kénytelen elégetni, örökre a lelkébe vésődött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással, hanem minden pillanatban egy mély levegőt vegyenek.","shortLead":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással...","id":"20250126_hvg-david-lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e.jpg","index":0,"item":"22e9fec7-e51a-46f8-ba9e-341f6cec5cc5","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-david-lynch","timestamp":"2025. január. 26. 13:30","title":"„Az ötlet olyan, mint a hal. Ha kicsi kell, elég a sekélyesben horgászni, ha nagy, le kell menni a mélybe” – David Lynch emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a kormány rákosrendezői álmaiban nem szerepelnek 500 méteres felhőkarcolók, de a terület adásvételi szerződése azért rögzíti, hogy akár ekkora torony is épülhet a helyszínen. Egy fél kilométer magas toronyház komoly kihívások elé állítaná a Ferihegyre érkező repülőgépek pilótáit. Megnéztük, hogyan érintenék a légi közlekedést az esetleges toronyházak és lehetünk-e uniós rekorderek úgy is, hogy nem nehezítjük meg a saját dolgunkat.","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány rákosrendezői álmaiban nem szerepelnek 500 méteres felhőkarcolók, de a terület adásvételi...","id":"20250124_Mini-Dubaj-felhokarcolok-repules-pilotak-Ferihegy-legi-kozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"28162ef3-e9e8-4734-9fe7-e8f9510d2650","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Mini-Dubaj-felhokarcolok-repules-pilotak-Ferihegy-legi-kozlekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 20:06","title":"Zavarhatják-e a budapesti repülőforgalmat a Mini-Dubajba tervezett felhőkarcolók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","shortLead":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","id":"20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"7e4e4f12-9630-46dc-ba9a-d655a4ecc25e","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","timestamp":"2025. január. 26. 16:16","title":"A MÁV pótlóbusz-flottát ígér a szegedi vonalra a vasárnapi csúcsforgalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg.","shortLead":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is...","id":"20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"a5ac5b0d-1049-4763-8e9b-daaf1511ff4e","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","timestamp":"2025. január. 26. 10:41","title":"Könyvkiadója szakított a szexuális visszaéléssel vádolt Neil Gaimannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak.","shortLead":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat...","id":"20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5.jpg","index":0,"item":"a307a14d-ad5a-463a-80bc-ea23ae73556c","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","timestamp":"2025. január. 26. 15:30","title":"Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én hurcoltak el. ","shortLead":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én...","id":"20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4.jpg","index":0,"item":"2d21abed-59df-41a0-bd3f-5938adbad277","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","timestamp":"2025. január. 25. 11:37","title":"A Hamász újabb túszokat engedett el, a négy izraeli katonanő 477 nap után szabadult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]