[{"available":true,"c_guid":"d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén kutyás járőrök, drónok és kamerás autók is felügyelik majd Budapest utcáit. ","shortLead":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén...","id":"20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf.jpg","index":0,"item":"ed9aa6a8-7501-46ad-acf4-20a9fa699dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","timestamp":"2025. január. 27. 18:56","title":"Már a kitörés napját megelőzően fokozott rendőri jelenlétet rendelnek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a7d33b-4a86-4a6a-b29b-125456215db2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A legkorábban virágzó tavaszi fák pollenkoncentrációja elérheti azt a szintet, ami már tüneteket okoz.","shortLead":"A legkorábban virágzó tavaszi fák pollenkoncentrációja elérheti azt a szintet, ami már tüneteket okoz.","id":"20250126_pollen-tavaszi-meleg-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89a7d33b-4a86-4a6a-b29b-125456215db2.jpg","index":0,"item":"b11e12dc-0072-45ec-a810-e633aa003746","keywords":null,"link":"/elet/20250126_pollen-tavaszi-meleg-allergia","timestamp":"2025. január. 26. 17:29","title":"A polleneket is hozza magával a tavaszi meleg, indul az allergiaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége a pedagógusokon múlik. Húsz éve Steven Spielberg maga is megnézett egy erről szóló tanórát Budapesten.","shortLead":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége...","id":"20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4.jpg","index":0,"item":"94874ff6-260d-4636-bc76-5ca7baae2656","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","timestamp":"2025. január. 26. 20:00","title":"Fedősztori és testőrök: így jelent meg egyszer csak Steven Spielberg egy óbudai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0c0a2f-e282-4898-92f6-c5cf1fae5e29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frank-Walter Steinmeier szerint a techmilliárdosnak holokauszttúlélőkkel kellene beszélgetnie.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier szerint a techmilliárdosnak holokauszttúlélőkkel kellene beszélgetnie.","id":"20250127_A-nemet-allamfo-Musknak-is-uzent-az-Auschwitzban-tartott-megemlekezesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef0c0a2f-e282-4898-92f6-c5cf1fae5e29.jpg","index":0,"item":"ef246ef5-c381-415e-b1cd-88c50d085f29","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-nemet-allamfo-Musknak-is-uzent-az-Auschwitzban-tartott-megemlekezesen","timestamp":"2025. január. 27. 22:19","title":"A német államfő Musknak is üzent az Auschwitzban tartott megemlékezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7ab5d3-53c5-42d2-8baf-0277c86ee94e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tavaly 100 éves korában elhunyt, bonyhádi születésű auschwitzi túlélő, Lily Ebert többé nem tart már történelmi fogadóórát a TikTokon, de a dédunokája folytatja a munkáját, és továbbviszi a szellemiségét. Dov Forman szerencsére már évekkel ezelőtt valami olyasmire vállalkozott, amit túlélők leszármazottainak sokasága – tapintatból, félelemből vagy tudatlanságból – nem tud, mer vagy akar megtenni: kérdezett, amíg még lehetett. A holokauszt generációkon átívelő súlyáról, a szembenézés jelentőségéről és Lily Ebert megtörhetetlen életerejéről is beszélgettünk nem sokkal Auschwitz felszabadulásának a 80. évfordulója előtt. ","shortLead":"A tavaly 100 éves korában elhunyt, bonyhádi születésű auschwitzi túlélő, Lily Ebert többé nem tart már történelmi...","id":"20250126_lily-ebert-holokauszt-tulelo-auschwitz-80-dov-forman-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7ab5d3-53c5-42d2-8baf-0277c86ee94e.jpg","index":0,"item":"4eae0f62-6d15-4894-8ed0-73c66d346821","keywords":null,"link":"/360/20250126_lily-ebert-holokauszt-tulelo-auschwitz-80-dov-forman-interju","timestamp":"2025. január. 26. 19:30","title":"„Családunk minden generációja bizonyítéka az ő erejének” – interjú a holokauszttúlélő Lily Ebert dédunokájával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a12b40e-0ccc-4b30-8aa0-2b3863beef2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maya Kadosh korábban Indiában és az Egyesült Államokban látott el külszolgálatot.","shortLead":"Maya Kadosh korábban Indiában és az Egyesült Államokban látott el külszolgálatot.","id":"20250127_izrael-nagykovet-kinevezes-maya-kadosh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a12b40e-0ccc-4b30-8aa0-2b3863beef2d.jpg","index":0,"item":"01571b54-079f-4a9d-ac4f-785b6d8f44d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_izrael-nagykovet-kinevezes-maya-kadosh","timestamp":"2025. január. 27. 13:37","title":"Új izraeli nagykövet jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","id":"20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"96246eee-11ad-4426-9bc9-5a5386dc1424","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. január. 28. 08:01","title":"Hősugárzó okozta lakástűzben halt meg egy idős férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaszias időjárás miatt három napon is megdőltek a rekordok.","shortLead":"A tavaszias időjárás miatt három napon is megdőltek a rekordok.","id":"20250128_melegrekord-20-fok-Nagyatad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"98c9c2a6-aac7-40c1-a144-966330eb4861","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_melegrekord-20-fok-Nagyatad","timestamp":"2025. január. 28. 17:12","title":"Megdőlt a melegrekord, csaknem 20 fok volt Nagyatádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]