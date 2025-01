Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután a gyalogmenetek utolsó transzportja is elhagyta azt. Ezek a rabok többségükben legyengült, beteg, mozgásképtelen emberek voltak, egyszóval halálraítéltek, akiknek a kivégzésére már nem maradt ideje a tábor őreinek. Az 1944 nyarán felszabadult pár száz majdaneki fogoly mellett ők váltak a holokauszt első tanúivá, akik elmondhatták a világnak a szenvedéseiket. A képeket a Jad Vasem Intézet Archívumából válogattuk. ","shortLead":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután...","id":"20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d.jpg","index":0,"item":"22eafefe-8fc1-4ba6-838e-9384b98835ea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","timestamp":"2025. január. 27. 17:11","title":"A holokauszt pillanatfelvételei - 80 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a BKK-rendészetről írt Facebook-oldalán, Vitézy Dávid pedig emlékeztette őt a vitájukra.","shortLead":"Karácsony Gergely a BKK-rendészetről írt Facebook-oldalán, Vitézy Dávid pedig emlékeztette őt a vitájukra.","id":"20250128_Vitezy-David-uzent-Karacsony-Gergelynek-Ne-add-mar-ugy-elo-mintha-ez-valami-uj-fopolgarmesteri-otlet-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"38be7a6f-c0a1-41fc-a492-a84dc6defc30","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Vitezy-David-uzent-Karacsony-Gergelynek-Ne-add-mar-ugy-elo-mintha-ez-valami-uj-fopolgarmesteri-otlet-lenne","timestamp":"2025. január. 28. 11:04","title":"Karácsony bejelentette a BKK-rendészetet, Vitézy egyből letorkolta, hogy egy tőle átvett ötlettel ékeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. 