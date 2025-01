Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","id":"20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"96246eee-11ad-4426-9bc9-5a5386dc1424","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. január. 28. 08:01","title":"Hősugárzó okozta lakástűzben halt meg egy idős férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis csészéből? Amíg a gyógyszerek hatnak, addig nincs gond, el lehet lenni az esszenciális tremorral, de mi jön utána, ha már csak a műtét segít? Első kézből az alig csillapítható remegésről.","shortLead":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis...","id":"20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7.jpg","index":0,"item":"d91017cf-c800-43a9-8f7c-4f4bd7f02e99","keywords":null,"link":"/360/20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","timestamp":"2025. január. 28. 06:30","title":"Nem, nincs Parkinson-kórom – roncsolják-e méregdrágán az agyam, hogy megálljon a feltűnő kézremegésem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Mit szólnának, ha érdemjegyet kapnának a diákok az országos kompetenciamérésre? – teszi fel a szülőknek a kérdést a BM. Az oktatási államtitkárság munkatársai már meg is kapták a tervezett változtatásról szóló híreket a HVG információi szerint, miközben a kompetenciamérés korántsem alkalmas a diákok értékelésére. A belügyi tárca emellett, úgy tűnik, iskolai rangsorok kiadását is tervezi.","shortLead":"Mit szólnának, ha érdemjegyet kapnának a diákok az országos kompetenciamérésre? – teszi fel a szülőknek a kérdést a BM...","id":"20250129_orszagos-kompetenciameres-iskolai-rangsor-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac.jpg","index":0,"item":"67b69243-326c-40c9-8ad2-afac0a99850e","keywords":null,"link":"/360/20250129_orszagos-kompetenciameres-iskolai-rangsor-belugyminiszterium","timestamp":"2025. január. 29. 06:30","title":"Állami iskolai rangsor, kompetenciamérés osztályzatra – új terveket forgat a fejében a Pintér-tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási jogával, és megveszi azt a rákosrendezői területet, ahol a tervek szerint felépülne Mini-Dubaj.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási...","id":"20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"3d78bf7d-264a-456e-beb4-b7b6a05ba7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","timestamp":"2025. január. 28. 12:38","title":"Miért az Egyesült Arab Emírségekben döntenek egy budapesti beruházásról? – A Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint ilyenkor az emberek hazautaznak családjukhoz, utcabálokkal és tűzijátékkal várják a tavaszt.","shortLead":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint...","id":"20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8.jpg","index":0,"item":"07436a9d-bfcf-4b5e-ac67-77364dbeebc0","keywords":null,"link":"/elet/20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","timestamp":"2025. január. 29. 15:00","title":"Elkezdődött a Kígyó éve, de mit jelent mindez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit a ChatGPT-éivel. Az eredmény felemás, de nem mindegy, honnan nézve: ha mellé tesszük, mennyivel olcsóbb lehet a DeepSeek megoldása, már más a kép. Csak ne lenne a durva cenzúra.","shortLead":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit...","id":"20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b.jpg","index":0,"item":"a650c96d-d1ed-4e1d-ab2f-52a66ec8f081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 16:18","title":"Pár nap alatt világhírű lett, de tényleg olyan jó a DeepSeek MI? Kipróbáltuk, és ízelítőt kaptunk a kínai cenzúrából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsa ellenére.","shortLead":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság...","id":"20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"f819266a-b9c6-45e3-b9c0-b2cf6166cf14","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","timestamp":"2025. január. 28. 20:43","title":"Ügyészi vizsgálat indult Giorgia Meloni ellen, ő erre baloldalizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta csíkos és téli álmot alszik, neve egy ízeltlábúra is utal.","shortLead":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta...","id":"20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0.jpg","index":0,"item":"2f29af9b-5ee9-4e7f-890f-17cda0f7a7f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","timestamp":"2025. január. 28. 14:04","title":"Szelíd apróság az év emlőse idén, aki alatt a mezei virágok szára sem hajlik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]