Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis csészéből? Amíg a gyógyszerek hatnak, addig nincs gond, el lehet lenni az esszenciális tremorral, de mi jön utána, ha már csak a műtét segít? Első kézből az alig csillapítható remegésről.","shortLead":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis...","id":"20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7.jpg","index":0,"item":"d91017cf-c800-43a9-8f7c-4f4bd7f02e99","keywords":null,"link":"/360/20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","timestamp":"2025. január. 28. 06:30","title":"Nem, nincs Parkinson-kórom – roncsolják-e méregdrágán az agyam, hogy megálljon a feltűnő kézremegésem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél órával az európai kupameccs előtt – ilyesmik történtek az elmúlt hónapokban a tavaly bajnoki bronzérmes Mosonmagyaróvári Kézilabda Clubnál, amelynek új vezetése világbajnokok csatlakozását ígéri.","shortLead":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél...","id":"20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9.jpg","index":0,"item":"3618d88b-9e11-4580-9d90-c563c9d97c5b","keywords":null,"link":"/sport/20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","timestamp":"2025. január. 27. 16:54","title":"„Nehéz mostanában a kézilabdára koncentrálnunk” – kaotikus időszak után új edzőre vár a Mosonmagyaróvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","shortLead":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","id":"20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25.jpg","index":0,"item":"c53bf16d-b465-4a21-af56-ee22e92d4b3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","timestamp":"2025. január. 28. 09:38","title":"„Inkább maradtak volna csendben” – A hozzátartozóknak fájdalmas az Orbán-kormány Covid-videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet a platform reklámmentes létezése.","shortLead":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet...","id":"20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"b6af3459-a3b7-449f-8ea9-556ee96a4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","timestamp":"2025. január. 27. 17:03","title":"Nincs menekvés: újabb közösségi oldalt árasztanak el a reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál. Amikor mostanában azt kiabáljuk, hogy soha többé, meg kell kérdeznünk, minek nem szabad újra megtörténnie – írja a Die Pressében megjelent vendégkommentárjában a neves író, Robert Menasse, akinek több könyve magyarul is olvasható.","shortLead":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál...","id":"20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392.jpg","index":0,"item":"973d0350-7e30-4fb9-b963-dff4fa3c96c3","keywords":null,"link":"/360/20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Robert Menasse osztrák író: Túlságosan megkönnyítettük a fasiszták dolgát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","shortLead":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","id":"20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91.jpg","index":0,"item":"b05b8703-3a96-4111-ae93-625f55bad6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","timestamp":"2025. január. 29. 09:02","title":"Elismerte a rendőrség, hogy egy olyan nap kordonbontása miatt indítottak eljárást momentumos képviselők ellen, mikor nem volt kordonbontás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a2c11e-48b5-4571-9b1c-397370cb151b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a cégnek, amelyik hirdetni akar az NFL-döntő alatt.","shortLead":"Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a cégnek, amelyik hirdetni akar az NFL-döntő alatt.","id":"20250129_amerikai-foci-nfl-super-bowl-reklam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a2c11e-48b5-4571-9b1c-397370cb151b.jpg","index":0,"item":"7d54221b-df38-4086-8241-273ac86a6e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_amerikai-foci-nfl-super-bowl-reklam","timestamp":"2025. január. 29. 15:59","title":"Soha nem volt olyan drága fél percnyi reklám a Super Bowlon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz, azt jelenti, hogy Netanjahu lehet az első külföldi vezető, aki meglátogatja az amerikai elnököt.","shortLead":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz...","id":"20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd.jpg","index":0,"item":"f5964500-555b-4f00-a2b8-22df75975f8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 28. 22:14","title":"Donald Trump meghívta Netanjahut a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]