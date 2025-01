Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7a453be-1c34-41a2-8420-800ac9adc72d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukrászati nyomás alatt a rendszer.","shortLead":"Cukrászati nyomás alatt a rendszer.","id":"20250129_Mini-Dubaj-torta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a453be-1c34-41a2-8420-800ac9adc72d.jpg","index":0,"item":"8e278547-6ee2-4f39-b4d0-8b016f6bc992","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Mini-Dubaj-torta","timestamp":"2025. január. 29. 14:51","title":"Nem állt le az élet a Bindzsisztán-szelettel, máris itt a Mini Dubaj és Maxi Dubaj torta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni, hogy olyan cégvezetőket válasszanak, akik jó gazda módjára tudják vezetni a fővárosi cégeket.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni...","id":"20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"10ff8ef0-213a-4352-b166-7a56c994b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","timestamp":"2025. január. 29. 09:56","title":"Név szerinti szavazást fog kérni Magyar Péter a mini-Dubajról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762d29c-59af-4822-8740-540146739331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","shortLead":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","id":"20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3762d29c-59af-4822-8740-540146739331.jpg","index":0,"item":"234ce532-df1b-4ff9-9c04-f4bfef8133c5","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","timestamp":"2025. január. 29. 09:30","title":"Christopher Walken még sosem e-mailezett, soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Senki sem akart még ki tudja mennyit fizetni 2 vagy 3 olyan csillagért, ami semmire sem jó. Fél éve adott a lehetőség a Magyar Honvédség közösségi finanszírozására, de eddig egy jelentkező sem akadt.","shortLead":"Senki sem akart még ki tudja mennyit fizetni 2 vagy 3 olyan csillagért, ami semmire sem jó. Fél éve adott a lehetőség...","id":"20250129_vasarolhato-fotiszti-rang-szalay-bobrovniczky-csekely-erdeklodes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13.jpg","index":0,"item":"1da58fcf-dcf6-436a-9e98-e4874732565c","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_vasarolhato-fotiszti-rang-szalay-bobrovniczky-csekely-erdeklodes-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 05:52","title":"Nem tolonganak az adományozók, hogy „vásárolható” főtiszti rangot kapjanak Szalay-Bobrovniczky minisztertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka régóta az ország az egyik legnépszerűbb celebje, de bármit is csinált, soha még csak megközelítőleg sem kerestek rá ennyien a Google Trends adatai alapján.","shortLead":"Majka régóta az ország az egyik legnépszerűbb celebje, de bármit is csinált, soha még csak megközelítőleg sem kerestek...","id":"20250128_majka-uj-szama-nepszeruseg-adatok-google-trends-youtube-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8.jpg","index":0,"item":"15cc3e77-b149-4c8a-b117-b26ee0dbd91c","keywords":null,"link":"/elet/20250128_majka-uj-szama-nepszeruseg-adatok-google-trends-youtube-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 17:42","title":"Ezek a grafikonok mutatják meg igazán, milyen brutális népszerűséget hozott Majkának az új slágere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bf1244-e271-41bd-850b-f464029fc489","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik helyszínen két kamion, a másikon több személyautó ütközött. ","shortLead":"Az egyik helyszínen két kamion, a másikon több személyautó ütközött. ","id":"20250130_Lezartak-M1-es-Tatabanyanal-torlodas-M0","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4bf1244-e271-41bd-850b-f464029fc489.jpg","index":0,"item":"cf1ae7f4-5991-4596-bcf7-488f41d3c258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Lezartak-M1-es-Tatabanyanal-torlodas-M0","timestamp":"2025. január. 30. 14:29","title":"Lezárták az M1-est Tatabányánál, az M0-son is 7 kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar teljesítménye is csökkent, az iparból hiányzik a külső kereslet, a külkereskedelmi mérleg gyengül. A növekedés motorja a fogyasztás lehet, amit mérsékelhet, hogy a vártnál kisebb mértékben emelkednek a bérek.","shortLead":"A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar teljesítménye is csökkent, az iparból hiányzik a külső kereslet...","id":"20250130_Elemzok-gdp-lomha-kilabalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"110696b0-df2e-4f48-9702-310dbd346444","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Elemzok-gdp-lomha-kilabalas","timestamp":"2025. január. 30. 15:09","title":"Elemzők a gyenge GDP-adatról: a kilábalás tempója lomha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsa ellenére.","shortLead":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság...","id":"20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"f819266a-b9c6-45e3-b9c0-b2cf6166cf14","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","timestamp":"2025. január. 28. 20:43","title":"Ügyészi vizsgálat indult Giorgia Meloni ellen, ő erre baloldalizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]