Lázárék meghátráltak, mégis lesz home office a MÁV-nál.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség fölött.","shortLead":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség...","id":"20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb.jpg","index":0,"item":"c4104e84-ec2f-499e-a7ca-43e3a26f2cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","timestamp":"2025. január. 28. 19:03","title":"Csodálatos videó a Nemzetközi Űrállomásról: így kavarog a sarki fény az űrhajósok lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre sokba kerül, de a klímaválság kikényszerítheti a folytatást.","shortLead":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre...","id":"20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f.jpg","index":0,"item":"db84265a-be94-4518-8beb-5eda678c2f50","keywords":null,"link":"/360/20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","timestamp":"2025. január. 28. 17:13","title":"Helykihasználásból és termelékenységből jeles, energiafelhasználásból elégtelen: kinek éri meg a vertikális növénytermesztés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","shortLead":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","id":"20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"7849b430-4edd-4ba8-be62-e3380df3d968","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","timestamp":"2025. január. 28. 17:43","title":"A rendőrök lőtték le a férfit, aki épp most kapott kegyelmet Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","shortLead":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","id":"20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3.jpg","index":0,"item":"8ea5c4da-5a02-47a0-9c6a-3c1537d22ace","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","timestamp":"2025. január. 30. 07:33","title":"80 milliós bírságot hozott össze egy reptéri parkolóban felejtett Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9973e686-c21e-4b88-b737-4c4538880788","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Majdnem nyolcszázezer ember követi az Instagramon. Egy viszonylag új eszköz, az MI virtuóz használója, akinek keze – billentyűzete – alól szinte számolatlanul jönnek ki a fantáziadús látványelemek. Szokatlan álló- és mozgóképei, melyek jellemzően szüntelenül egymásba alakuló humoros és/vagy szürreális képekből állnak, csodálkozást és lelkesedést váltanak ki, de kérdéseket is felvetnek. Mi ez? Autonóm művészet? Szórakoztatás? Alkalmazott MI-grafikafotóvideó? Szauder Dávid médiaművésszel beszélgettünk.","shortLead":"Majdnem nyolcszázezer ember követi az Instagramon. Egy viszonylag új eszköz, az MI virtuóz használója, akinek keze –...","id":"20250129_A-mu-mesterseges-intelligencia-muveszet-treneles-promptolas-interju-Szauder-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9973e686-c21e-4b88-b737-4c4538880788.jpg","index":0,"item":"c49a0d0e-2c54-41f0-a592-c0b52aff7318","keywords":null,"link":"/360/20250129_A-mu-mesterseges-intelligencia-muveszet-treneles-promptolas-interju-Szauder-David","timestamp":"2025. január. 29. 16:40","title":"Mesterséges intelligencia a művészetben: trénelés, promptolás és versenyfutás – interjú Szauder Dáviddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra buzdítja a nőket, hogy próbálják ki, milyen hatással van az életükre, ha egy hónapra leteszik a borotvát.","shortLead":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra...","id":"20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99.jpg","index":0,"item":"7dd43aca-429b-4931-96fd-6400deb79cb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","timestamp":"2025. január. 29. 04:44","title":"„Először ijesztő lesz, aztán felszabadít” – ma is durva reakciókat vált ki, ha egy nő nem borotválkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta hasonló megoldása.","shortLead":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta...","id":"20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"88a698e0-0e0c-4c2d-a53d-ce42b2097600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:33","title":"Már meg is érkezett a válasz a DeepSeek mindent elsöprő MI-jére – ráadásul Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829af996-7a55-4564-9f9c-db45cdf87437","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy szélsőjobboldali képviselőt ki is kellett küldeni az Európai Parlament nemzetközi holokauszt emléknapjának eseményéről. Magyar zeneszerző történetével emlékeztek meg a tragédiáról.","shortLead":"Egy szélsőjobboldali képviselőt ki is kellett küldeni az Európai Parlament nemzetközi holokauszt emléknapjának...","id":"20250129_holokauszt_europai_parlament_megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829af996-7a55-4564-9f9c-db45cdf87437.jpg","index":0,"item":"00713620-d70c-4b77-b4ea-f1c8e69d25af","keywords":null,"link":"/eurologus/20250129_holokauszt_europai_parlament_megemlekezes","timestamp":"2025. január. 29. 17:48","title":"Náci bekiabálás is volt az Európai Parlament Holokauszt-emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]