[{"available":true,"c_guid":"df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti nagyhatalom mesterségesintelligencia-iparát. A DeepSeek-sztori eddigi legfőbb tanulsága, hogy az eddig képzelthez képest sokkal olcsóbban is össze lehet hozni csúcsközeli teljesítményt. De hogy sikerült ez Kínának? És mit jelent ez a globális MI-iparnak?","shortLead":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti...","id":"20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84.jpg","index":0,"item":"afa90c09-a738-4149-bf4d-a2acae973338","keywords":null,"link":"/360/20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","timestamp":"2025. január. 29. 11:00","title":"Az űrversenyhez hasonló pofára esés a DeepSeek sikere: szankcionált, olcsó kínai MI töri össze az amerikaiak álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c.jpg","index":0,"item":"10830622-2556-4b32-a9ce-9e7bac81263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 10:07","title":"Marabu Féknyúz: Subi-dubáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","shortLead":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","id":"20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e.jpg","index":0,"item":"a4861016-fe5d-499d-a9b4-dc4ac8630a4d","keywords":null,"link":"/elet/20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 16:27","title":"„Debilizáló szorongást” kelthetett Deutsch Tamásban a dupla stresszhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3 katona is életét vesztette, amikor a két gép egymásnak ütközött Washingtonban.","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3...","id":"20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"d67001bc-3305-4ea3-bb28-8267580f13a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 30. 14:52","title":"Nem találtak túlélőt, valószínűleg mindkét gépen mindenki meghalt a balesetben, ahol egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter ütközött Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762d29c-59af-4822-8740-540146739331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","shortLead":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","id":"20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3762d29c-59af-4822-8740-540146739331.jpg","index":0,"item":"234ce532-df1b-4ff9-9c04-f4bfef8133c5","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","timestamp":"2025. január. 29. 09:30","title":"Christopher Walken még sosem e-mailezett, soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.","shortLead":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi...","id":"20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"edb0311f-7ee9-4ec0-801d-ce18f63ef716","keywords":null,"link":"/kkv/20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","timestamp":"2025. január. 31. 08:29","title":"Rossz Hír, vannak vesztesei a kormány visszamenőleges adókönnyítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","shortLead":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","id":"20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618.jpg","index":0,"item":"280feeff-f9b5-40c8-a989-2749b31871af","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","timestamp":"2025. január. 29. 18:26","title":"Tüntetést szerveznek a magyar bírók, hogy megvédjék a függetlenségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki a férje. De elég-e egy bátor alakítás az üdvösséghez? ","shortLead":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki...","id":"20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406.jpg","index":0,"item":"440a06ae-84a7-405e-8c51-5b8f616c41bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","timestamp":"2025. január. 30. 17:44","title":"Kamaty & Lefety – kritika Nicole Kidman erotikus drámájáról, a Jókislányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]