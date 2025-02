Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 42 rakétát és 123 drónt lőtt ki szombaton ukrajnai célpontokra. Egy rakéta lakóházba csapódott a közép-ukrajnai Poltava városban, legkevesebb heten haltak meg, és tizennégyen megsebesültek, közöttük három gyerek.","shortLead":"Oroszország 42 rakétát és 123 drónt lőtt ki szombaton ukrajnai célpontokra. Egy rakéta lakóházba csapódott...","id":"20250201_Sok-halottja-van-az-ejszakai-orosz-legitamadasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"eaaa5267-0628-43c7-b2e5-fddd974511f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Sok-halottja-van-az-ejszakai-orosz-legitamadasoknak","timestamp":"2025. február. 01. 18:13","title":"Sok halottja és sebesültje van az éjszakai orosz légitámadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk van. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a gép akkor kapcsoljon ki, amikor nagyon nem kellene neki.","shortLead":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk...","id":"20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb.jpg","index":0,"item":"ea2144cd-8ad5-48d4-8dff-80e7b739b412","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","timestamp":"2025. február. 02. 08:03","title":"Gyorsan módosítsa ezt a Windows-beállítást, rengeteg idegességet előzhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bc8eed-e711-492d-ad59-aa50f53ebf37","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Magára hagyott, csak magában bízó hétköznapi hős volt a 81 évesen elhunyt, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező, Lukáts Andor.","shortLead":"Magára hagyott, csak magában bízó hétköznapi hős volt a 81 évesen elhunyt, Kossuth- és Jászai Mari-díjas...","id":"20250202_hvg-lukats-andor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83bc8eed-e711-492d-ad59-aa50f53ebf37.jpg","index":0,"item":"ce454ec9-4de6-4076-9b73-cdeadbffd871","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-lukats-andor","timestamp":"2025. február. 02. 16:30","title":"„Én próbáltam az embereket szeretni, de ez nem ment nekik” – in memoriam Lukáts Andor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szombaton a dél-szerbiai Aleksandrovacon.","shortLead":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági...","id":"20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"780dd798-f8e5-418d-8f98-301c0be95985","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","timestamp":"2025. február. 01. 16:58","title":"Üzent Vucic a tüntetőknek: Szerbia sorsáról nem az utcán döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre. Ez a DeepSeek után újabb rossz hír az Nvidia számára, amely a tajvani TSMC-re támaszkodik a chipellátásban. De talán ennél is rosszabb hír Tajvan számára, amely ezzel elvesztheti stratégiai jelentőségét a Nyugat számára.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre...","id":"20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1.jpg","index":0,"item":"9e0fe522-f331-4397-9dc3-9458c2c428bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 15:00","title":"Trump feladná Tajvant? Az ott gyártott chipekre kivetett 100 százalékos vám ezt jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ legveszélyesebb ipari tevékenységet hozta Debrecenbe. ","shortLead":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ...","id":"20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73.jpg","index":0,"item":"6ff64837-179e-4753-9505-c315573ce4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","timestamp":"2025. február. 01. 17:01","title":"Több ezren tüntettek az akkugyárak ellen Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek a honfitársainknak az emlékét is megsemmisíteni” – írja a képviselő.","shortLead":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek...","id":"20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"f99079ec-f77a-4a19-9134-40811ec88f69","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","timestamp":"2025. február. 01. 15:08","title":"Hadházy Ákos emlékművet állíttatna a Covid-áldozatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni hutik már eddig is nagy kárt okoztak a világgazdaságnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.","shortLead":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni...","id":"20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2.jpg","index":0,"item":"29f764e4-6427-4735-8c19-ead790332675","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","timestamp":"2025. február. 01. 08:32","title":"Elég kárt okoztak már, most visszavonultak a huti lázadók, de meddig tart a nyugalom a Szuezi-csatornán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]