[{"available":true,"c_guid":"90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","shortLead":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","id":"20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a.jpg","index":0,"item":"d13997ae-db28-4856-94a7-9030dabc369a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","timestamp":"2025. január. 31. 21:40","title":"Beomlott a Balatonlellei Mentőállomás fala, nem sérült meg senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá a Die Pressében megjelent elemzésében a Duna-térséggel és Közép-Európával foglalkozó bécsi intézet magyar tudományos munkatársa.","shortLead":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá...","id":"20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb.jpg","index":0,"item":"90999eb5-ec08-47f2-b7b0-0ac4f5c73e47","keywords":null,"link":"/360/20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 09:02","title":"Techet Péter: Az Osztrák Szabadságpárt nem tudja simán orbanizálni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony Gergellyel közösen próbálta megszerezni a Rákosrendezőt.","shortLead":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony...","id":"20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"2a48b5da-1cbf-43d4-af6c-f9961e7b2ef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","timestamp":"2025. január. 31. 11:54","title":"Bajnai Gordon: Semmi közöm a rákosrendezői beruházáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282959f3-2582-4ff8-8050-d0495346419f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan nem kell Xbox konzolt vennie, ha játszana az ikonikus Forza Horizon 5-tel: az Indiana Jones & the Great Circle után ugyanis ez is elérhető lesz PlayStation 5-re is, szakítva az eddigi Xbox-exkluzív működéssel.","shortLead":"Hamarosan nem kell Xbox konzolt vennie, ha játszana az ikonikus Forza Horizon 5-tel: az Indiana Jones & the Great...","id":"20250131_microsoft-forza-horizon-5-playstation-5-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/282959f3-2582-4ff8-8050-d0495346419f.jpg","index":0,"item":"5a2a569d-6aa0-4a75-9413-2d6609748ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_microsoft-forza-horizon-5-playstation-5-megjelenes","timestamp":"2025. január. 31. 13:03","title":"Ikonikus Xbox-játék érkezik PlayStation 5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0523b7-5390-4f89-b6cd-3c47a99632d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mostantól bárki, bárhonnan, bármikor csodálhatja azt a páratlan kilátást, ami eddig csak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénysége számára adatott meg.","shortLead":"Mostantól bárki, bárhonnan, bármikor csodálhatja azt a páratlan kilátást, ami eddig csak a Nemzetközi Űrállomás (ISS...","id":"20250131_nemzetkozi-urallomas-iss-elo-kozvetites-fold-spacetv1-kamerak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0523b7-5390-4f89-b6cd-3c47a99632d3.jpg","index":0,"item":"0e62a2f0-1d7d-45de-9026-f89ef2f5be2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_nemzetkozi-urallomas-iss-elo-kozvetites-fold-spacetv1-kamerak","timestamp":"2025. január. 31. 18:03","title":"Itt a kozmikus Való Világ: 24 órás élő közvetítés indult a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6be26b-e09d-48aa-8cae-621e4a770668","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szembemegy az adatvédelmi szabályokkal annak a kismama-szépségversenynek a felhívása, amelyet Novák Előd hirdetett meg. A Mi Hazánk politikusának akciójában lehetővé teszik, hogy titokban nevezzenek be kismamákat, vagy akár családtagok fotója is kikerülhessen – az érintettek tudta nélkül.","shortLead":"Szembemegy az adatvédelmi szabályokkal annak a kismama-szépségversenynek a felhívása, amelyet Novák Előd hirdetett meg...","id":"20250131_naih-peterfalvi-attila-kismama-szepsegverseny-novak-elod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc6be26b-e09d-48aa-8cae-621e4a770668.jpg","index":0,"item":"f19748a1-1a15-4fb0-a07b-b9c9d8a575df","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_naih-peterfalvi-attila-kismama-szepsegverseny-novak-elod","timestamp":"2025. január. 31. 17:00","title":"Péterfalvi szerint jogsértő Novák Előd kismama-szépségversenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefab26-833c-43dd-a125-405b2c9e416b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz EP-képviselőjének ülésnyitó beszéde több művészre is inspirálóan hatott, és ezzel mind gazdagabbak lettünk egy kicsit.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjének ülésnyitó beszéde több művészre is inspirálóan hatott, és ezzel mind gazdagabbak lettünk...","id":"20250131_deutsch-tamas-angol-zene-kiszin-schilling-arpad-sarosdi-lilla-reggae-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cefab26-833c-43dd-a125-405b2c9e416b.jpg","index":0,"item":"b11cb27d-42da-41ac-8164-6ab643403def","keywords":null,"link":"/elet/20250131_deutsch-tamas-angol-zene-kiszin-schilling-arpad-sarosdi-lilla-reggae-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 12:29","title":"Gitármuzsika és reggae-dal is készült Deutsch Tamás angoljából, ami Sárosdi Lilláékat is megihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","shortLead":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","id":"20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe.jpg","index":0,"item":"0da97b67-863e-41f7-9338-8c94a7a55da5","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","timestamp":"2025. január. 31. 22:05","title":"Odessza történelmi belvárosát lőtte az orosz hadsereg, két ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]