Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","shortLead":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","id":"20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82.jpg","index":0,"item":"b6df02f8-1c6c-4759-ac09-af293dcd8271","keywords":null,"link":"/elet/20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","timestamp":"2025. február. 03. 14:25","title":"A Pesti Srácok szerzője lehülyézte Azahriah-t olyasmiért, amit nem is ő mondott, aztán jött egy egészen fura bocsánatkérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","shortLead":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","id":"20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ebea02d9-1285-440a-949c-1d5f2157c0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","timestamp":"2025. február. 04. 14:28","title":"A cseh sajtó szerint rejtélyes látogatásra megy Szijjártó Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6988d70-62c4-4f3d-a3e3-a3c9915fe382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai XDown egy könnyen bevethető drónt fejlesztett, ami képes csapást mérni a páncélozott járművekre, de felderítésre is alkalmas.","shortLead":"Az amerikai XDown egy könnyen bevethető drónt fejlesztett, ami képes csapást mérni a páncélozott járművekre, de...","id":"20250204_xdown-psk-amerikai-kamikaze-dron-focilabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6988d70-62c4-4f3d-a3e3-a3c9915fe382.jpg","index":0,"item":"a34ff4bd-2c23-4d79-8fab-1e6478c41e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_xdown-psk-amerikai-kamikaze-dron-focilabda","timestamp":"2025. február. 04. 17:03","title":"250 km/h-val repül: csak el kell dobni az újfajta kamikaze drónt, ami olyan, mint egy focilabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hétfőn az USAID dolgozóit hazaküldték, a szervezet nyilvános internetes oldala elérhetetlen.","shortLead":"Hétfőn az USAID dolgozóit hazaküldték, a szervezet nyilvános internetes oldala elérhetetlen.","id":"20250203_Marco-Rubio-kulugyminiszter-felfuggesztette-az-USA-nemzetkozi-fejlesztesi-ugynoksegenek-mukodeset-mert-szerinte-nem-igazodott-az-amerikai-nemzeti-erdekekhez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d3985476-1a06-45ac-b9b7-fb38048afbd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Marco-Rubio-kulugyminiszter-felfuggesztette-az-USA-nemzetkozi-fejlesztesi-ugynoksegenek-mukodeset-mert-szerinte-nem-igazodott-az-amerikai-nemzeti-erdekekhez","timestamp":"2025. február. 03. 22:00","title":"Marco Rubio külügyminiszter felfüggesztette az USA nemzetközi fejlesztési ügynökségének működését, mert szerinte nem igazodott az amerikai nemzeti érdekekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre azt még nem tudni, hogy a Habony–Garancsi-érdekkörhöz tartozó cég akar-e élni a területen lévő elővásárlási jogával.","shortLead":"Egyelőre azt még nem tudni, hogy a Habony–Garancsi-érdekkörhöz tartozó cég akar-e élni a területen lévő elővásárlási...","id":"20250204_bkm-rakosrendezo-rakosdubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"2e70e61d-4c66-44aa-b4d8-984fd1c99589","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_bkm-rakosrendezo-rakosdubaj","timestamp":"2025. február. 04. 07:26","title":"Hivatalosan is bejelentkezett a Rákosrendezőért a Budapesti Közművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","shortLead":"Úgy gondolják, harminc éve nincs érdemi reform az egészségügyben.","id":"20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da234299-ec67-4b7f-81a5-79d0b59208bb.jpg","index":0,"item":"2bda1974-71de-4809-9f3b-100ea1971438","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetest-szervez-a-Magyar-Orvosi-Kamara-Almos-Peter-MOK","timestamp":"2025. február. 05. 11:50","title":"Tüntetést szervez a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gy. Németh Erzsébet DK-s politikust Áder János volt államfő húga jelentette fel.","shortLead":"Gy. Németh Erzsébet DK-s politikust Áder János volt államfő húga jelentette fel.","id":"20250203_Kegyelembotrany-a-birosag-szerint-a-DK-alelnoke-nem-ragalmazott-amikor-Ader-Janos-hugat-emlegette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916.jpg","index":0,"item":"80fa4bd1-8bc3-4b8e-a118-800361bc4590","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Kegyelembotrany-a-birosag-szerint-a-DK-alelnoke-nem-ragalmazott-amikor-Ader-Janos-hugat-emlegette","timestamp":"2025. február. 03. 16:49","title":"Kegyelembotrány: A bíróság szerint a DK alelnöke nem rágalmazott, amikor Áder János húgát emlegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87939376-6a5f-4b96-8456-dad996f23c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ruben Östlund svéd rendező filmjét forgatja Magyarországon. Nincsenek extra kívánságai, cserébe mindenkihez van egy kedves szava.","shortLead":"Ruben Östlund svéd rendező filmjét forgatja Magyarországon. Nincsenek extra kívánságai, cserébe mindenkihez van...","id":"20250205_keanu-reeves-budapest-forgatas-stab-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87939376-6a5f-4b96-8456-dad996f23c80.jpg","index":0,"item":"4ef1cf2d-6b2c-480b-a25f-bd5f9dbf98f6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_keanu-reeves-budapest-forgatas-stab-velemeny","timestamp":"2025. február. 05. 11:00","title":"Keanu Reeves Budapesten van, és a magyar stáb már most imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]