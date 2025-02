Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve semmihez. Pedig a fogalom maga súlyos betegséget takar, és nem mindegy, hogy felismerjük-e, illetve kezeljük-e időben a tüneteket. ","shortLead":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve...","id":"20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf.jpg","index":0,"item":"4d1ad8ef-1343-411e-905e-0f5f552f74c1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","timestamp":"2025. február. 05. 07:30","title":"Rosszkedv vagy depresszió? Vegyük észre időben a jeleket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető alá hozniuk egy hatmilliárd dollár értékű projektet Grúzia több városában.","shortLead":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető...","id":"20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0.jpg","index":0,"item":"c0befe6d-8fc1-4732-a19f-15ab3afd4d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 06. 20:21","title":"Nem kell sajnálni a dubaji befektetőket, most a grúz kormánnyal kötöttek gigaüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252629c3-ec76-4f01-b97d-85e0c4f94bc0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokkolta a világot Donald Trump legutóbbi hajmeresztő javaslata: az USA vegye át a Gázai övezetet, telepítsék ki az ott élő több mint 2 millió palesztint, és varázsolják a tengerparti sávot a Közel-Kelet Riviérájává. Szaúd-Arábia nyomban elítélte az elképzelést, és közölte, palesztin állam nélkül nincs kiegyezés Izraellel. Trump nemcsak az USA eddigi közel-keleti politikájával megy szembe, de a nemzetközi jog védelmezése helyett a hódító zsarnokoknak kedvez.","shortLead":"Sokkolta a világot Donald Trump legutóbbi hajmeresztő javaslata: az USA vegye át a Gázai övezetet, telepítsék ki az ott...","id":"20250205_Trump-Gazai-ovezet-USA-kozel-kelet-riviera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/252629c3-ec76-4f01-b97d-85e0c4f94bc0.jpg","index":0,"item":"8e79aa64-838d-4ae9-9e97-70948a9dcd14","keywords":null,"link":"/360/20250205_Trump-Gazai-ovezet-USA-kozel-kelet-riviera","timestamp":"2025. február. 05. 18:12","title":"Trump gázai „őrültségét” próbálja értelmezni a világ, a közel-keleti Riviéra ötletén arab származású szavazói is kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403d9d67-b5a1-4fae-be00-60cf8023e7b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolában betiltották a koreai sorozat inspirálta farsangi jelmezeket, mert nem támogatják azt az agressziót, amelyet a megjelenít.","shortLead":"Az iskolában betiltották a koreai sorozat inspirálta farsangi jelmezeket, mert nem támogatják azt az agressziót...","id":"20250206_squid-game-netflix-sorozat-farsangi-jelmez-kaposvari-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/403d9d67-b5a1-4fae-be00-60cf8023e7b2.jpg","index":0,"item":"03b73ee3-8755-4fac-8dfc-e4d7e0fa99f6","keywords":null,"link":"/elet/20250206_squid-game-netflix-sorozat-farsangi-jelmez-kaposvari-iskola","timestamp":"2025. február. 06. 07:06","title":"Tilos Squid Game szereplőnek öltözniük egy kaposvári iskola diákjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus elképzelhetőnek tartja, hogy a kormány akadályozni fogja azoknak a beruházásoknak a megvalósítását, amelyeket a főváros a Mini-Dubajhoz kinézett területre tervez. ","shortLead":"A politikus elképzelhetőnek tartja, hogy a kormány akadályozni fogja azoknak a beruházásoknak a megvalósítását...","id":"20250206_vitezy-david-rakosrendezo-mini-dubaj-elovasarlas-fovarosi-onkormanyzat-beruhazas-csapda-gulyas-gergely-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"74d82ae7-f5ac-4378-8370-3a5571c3e5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_vitezy-david-rakosrendezo-mini-dubaj-elovasarlas-fovarosi-onkormanyzat-beruhazas-csapda-gulyas-gergely-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 06. 12:44","title":"Vitézy szerint csapda készül Rákosrendező ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért hívják utcára a bírákat, a bírósági dolgozókat és mindenkit, aki fontosnak tartja az ügyet. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi...","id":"20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87.jpg","index":0,"item":"5cd6c3d8-cfc1-48e5-b29c-9f8ca0dbd936","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","timestamp":"2025. február. 05. 14:01","title":"A Parlamenttől az Igazságügyi Minisztériumig vonulnak első tüntetésükön a magyar bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","id":"20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"3ebffcab-cf74-47a1-b738-f2e736aa2b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","timestamp":"2025. február. 06. 08:06","title":"Mégsem használhatják ingyen az amerikai hajók a Panama-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb80a4a-2a77-4c5c-89cd-593b2b576111","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bármilyen hihetetlen, akár egy Lightning-HDMI átalakítón is futtatható a Doom, így már csak az a kérdés, mi lesz a következő.","shortLead":"Bármilyen hihetetlen, akár egy Lightning-HDMI átalakítón is futtatható a Doom, így már csak az a kérdés, mi lesz...","id":"20250206_doom-apple-lightning-hdmi-adapter-futtatas-portolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb80a4a-2a77-4c5c-89cd-593b2b576111.jpg","index":0,"item":"4f38eca4-dc98-4dc9-82c8-e1db804b8b74","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_doom-apple-lightning-hdmi-adapter-futtatas-portolas","timestamp":"2025. február. 06. 12:03","title":"Min nem futott még a Doom? Például egy iPhone-átalakítón. De most ezt is megcsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]