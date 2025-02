Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt bankszünnap lesz a K&H Banknál. Az ügyfeleknek nem árt előtte felkészülniük az ezzel járó technikai leállásra.","shortLead":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt...","id":"20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c.jpg","index":0,"item":"a40b189e-e169-47e8-8530-fe7f74e28a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","timestamp":"2025. február. 11. 20:02","title":"32 órás leállás jön a K&H Banknál, ezeket mindenképpen tegye meg még előtte, péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn kezdődött kétnapos csúcstalálkozón sokan sürgették az EU-t, hogy enyhítse saját szabályozását.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn...","id":"20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"4183b14f-cf84-4a99-9e98-365fbde635a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","timestamp":"2025. február. 10. 21:20","title":"Párizsi MI-csúcs: Franciaország és az EU a technológiai bürokrácia csökkentését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc130d86-73a4-4020-9fd2-c8a0058923a5","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Év elejétől 2026 végéig több száz új nyilvános EV-töltőt adnak át itthon a nagy EU-s töltőtelepítési pályázatok keretében, de ezek jobbára nem a területi vakfoltokat töltik ki. A következő dömping 2028 végére várható.","shortLead":"Év elejétől 2026 végéig több száz új nyilvános EV-töltőt adnak át itthon a nagy EU-s töltőtelepítési pályázatok...","id":"20250211_hvg-eautok-autotoltok-magyarorszag-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc130d86-73a4-4020-9fd2-c8a0058923a5.jpg","index":0,"item":"2e5a11fd-e2e1-47c9-9a60-97c252a565ef","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-eautok-autotoltok-magyarorszag-unios-tamogatas","timestamp":"2025. február. 11. 11:30","title":"Két év szünet után érhet el a gyengén ellátott hazai térségekbe a nagy e-autó-töltőtelepítési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok körében. Ennek része lehet napelemek telepítése ugyanúgy, mint az elektromos flotta alkalmazása vagy a töltőtelepítés. Radó Edinával, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk.","shortLead":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok...","id":"20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e.jpg","index":0,"item":"65d78c5e-fe4b-439f-b9a7-0011e630c96c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","timestamp":"2025. február. 11. 13:30","title":"Már egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","shortLead":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","id":"20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09.jpg","index":0,"item":"c4ae89f6-edba-4594-a57a-86cdd0b8e0e2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","timestamp":"2025. február. 12. 10:21","title":"Az alma nem esett messze a fájától –kommentálta Arnold Schwarzenegger a fia meztelen jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","shortLead":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","id":"20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"dc4aceae-afc3-4ec5-9ae6-34d9e1866e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","timestamp":"2025. február. 10. 19:29","title":"Hiába vétózott a győri polgármester, a Fidesz megszavazta a fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország és szomszédjai közé.","shortLead":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország...","id":"20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5.jpg","index":0,"item":"85c6bc98-a85f-4ece-bf14-5ca2e22f68bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","timestamp":"2025. február. 11. 05:38","title":"Oroszország a Türk Tanácstól félti befolyását egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]