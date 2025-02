Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát jelentette be, de ehhez csapva belengette, hogy hasonló pluszterhekre számíthatnak az USA gyógyszer- és autóipari partnerei is. Utóbbiak között az egyik legjelentősebb Németország, és Donald Trump egy friss nyilatkozatában külön ki is pécézte a legnagyobb német autógyártókat, kétséget sem hagyva a következő célpontjai felől. ","shortLead":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát...","id":"20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"96286942-4476-4835-915e-61d5f5025e7e","keywords":null,"link":"/360/20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 14:09","title":"A magyar autóipar is földbe állhat, ha tényleg berobban Trump vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a02d4-2e09-46aa-8221-26b8b96e4cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felesége azt mondja a színészről, hogy a színpadon hiperaktív, otthon hiperpasszív. ","shortLead":"A felesége azt mondja a színészről, hogy a színpadon hiperaktív, otthon hiperpasszív. ","id":"20250212_Kern-Andras-48-ev-hazassag-Kovats-Judit-kapcsolat-hazimunka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a24a02d4-2e09-46aa-8221-26b8b96e4cdb.jpg","index":0,"item":"a270b945-9dc3-49f2-b77e-1ba11c0eb3ad","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Kern-Andras-48-ev-hazassag-Kovats-Judit-kapcsolat-hazimunka","timestamp":"2025. február. 12. 08:42","title":"Kern András: Nem sok hasznomat veszi a feleségem, mégis velem van ötven éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták emiatt. De egy pillanatra sem kell megijedni, szó sincs elbutulásról. Egy természetes jelenségről van szó, amelynek alapvető élettani magyarázata van.","shortLead":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták...","id":"20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754.jpg","index":0,"item":"ae026188-1c34-4f12-9cff-55bfd7b741ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"Ne ijedjen meg, ha véletlenül összekeveri emberek nevét, természetes jelenségről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9740aa0-8f50-4e21-8ad1-cf0f0b18991d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 100 ezren tüntettek Brüsszelben a szakszervezetek hívására az új jobbközép kormány drasztikus megszorító tervei ellen. A városban a repülőterek és a tömegközlekedés nagyrészt megbénult.","shortLead":"Közel 100 ezren tüntettek Brüsszelben a szakszervezetek hívására az új jobbközép kormány drasztikus megszorító tervei...","id":"20250213_brusszel-megszoritas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9740aa0-8f50-4e21-8ad1-cf0f0b18991d.jpg","index":0,"item":"e2631414-27d0-4a17-9abc-fc38b1d7a05a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_brusszel-megszoritas-tuntetes","timestamp":"2025. február. 13. 19:00","title":"Brüsszel megbénult, százezren tüntettek a megszorítások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","shortLead":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","id":"20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1.jpg","index":0,"item":"feb98366-153a-4aa1-a383-0f88de526560","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","timestamp":"2025. február. 12. 19:11","title":"Több mint száz horgász rekedt egy jégtáblán Oroszország távol-keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d1aa25-9ea9-4f6a-81bb-868ed8f98eb1","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Utat talált az Országgyűléshez az Opus Dei magyar szervezete, amely az MCC pókhálóját használva ideológiai nevelést végez Budapesten. „Isten Műve” újraírná az abortuszszabályozást, és kitörölné a köztudatból Karsai Dániel kampányát.","shortLead":"Utat talált az Országgyűléshez az Opus Dei magyar szervezete, amely az MCC pókhálóját használva ideológiai nevelést...","id":"20250213_hvg-opus-dei-isten-muve-szent-maffia-katolikus-szervezet-parlament-mcc-heltai-peter-filemon-norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06d1aa25-9ea9-4f6a-81bb-868ed8f98eb1.jpg","index":0,"item":"eecd0fa0-ee98-406d-acc6-7378a9e82f7b","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-opus-dei-isten-muve-szent-maffia-katolikus-szervezet-parlament-mcc-heltai-peter-filemon-norbert","timestamp":"2025. február. 13. 06:30","title":"Tiltaná az abortuszt, javaslata a pornós feketelistáról ott van a parlamentben – így terjeszkedik Magyarországon az Opus Dei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a82fb-a45f-499b-ad10-166f4986f9b9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megvizsgáltak minden szempontot és körülményt, és úgy találták, hogy nincsenek meg a potenciálisan sikeres jelentkezés feltételei.","shortLead":"Megvizsgáltak minden szempontot és körülményt, és úgy találták, hogy nincsenek meg a potenciálisan sikeres jelentkezés...","id":"20250213_magyar-jegkorongszovetseg-vilagbajnoksag-palyazat-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf4a82fb-a45f-499b-ad10-166f4986f9b9.jpg","index":0,"item":"9f0ac057-9789-49f2-8c38-d3864154c317","keywords":null,"link":"/sport/20250213_magyar-jegkorongszovetseg-vilagbajnoksag-palyazat-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 13. 21:42","title":"Szándék volt rá, mégsem pályázott a vb-rendezésre a magyar hokiszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]