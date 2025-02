Az Európai Unió külügyi tanácsa elfogadta a 16. szankciós csomagját – írja az MTI. A külügyi tanács tájékoztatása szerint a brüsszeli ülésen hétfőn elfogadott szankciós csomagban tiltólistára került az Oroszország ellen bevezetett korábbi szankciók megkerülésében részt vevő, orosz olajat szállító árnyékflotta 73 tankere.

Emellett szankciós listára tettek több nyersanyagot, uniós behozatali tilalom alá tartozik mostantól a megmunkálatlan orosz alumínium is. A szankciócsomag továbbá újabb 13 orosz bankot tilt ki a bankok közötti kommunikációt biztosító SWIFT-rendszerből, és nyolc orosz médium műsorszolgáltatását is betiltja az Unió területén.

A külügyi tanács ülése előtt hajnalban Szijjártó is posztolt. „Ma Brüsszelben EU-s külügyminiszteri tanácsülést tartunk, farkasszemet fogunk nézni, lesz nagy nyomás is, de mi nem engedünk. Három éve dacolunk a nyomással, három éve nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborús politikájukba, most már ki fogjuk bírni! – írta a külgazdasági és külügyminiszter Facebookon. Majd kicsivel később megint írt. „Megakadályozzuk, hogy a háborúpárti, liberális európai vezetők megtorpedózzák az európai béke reményét elhozó amerikai–orosz megállapodást” – jelezte posztjában. A szankciós csomagról nem írt.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: AFP / Kenzo Tribouillard