Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","shortLead":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","id":"20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3.jpg","index":0,"item":"59c7f986-9d6d-47f2-a519-5772b6b2ccda","keywords":null,"link":"/elet/20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","timestamp":"2025. február. 04. 15:46","title":"Senki sem hitte el, hogy nem AI, annyira lenyűgöző látványt nyújtott egy balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas Mavericks elengedte legjobb játékosát, amivel jó időre hazavághatja a franchise jelenét és jövőjét, a Los Angeles Lakers pedig egy fizikailag elég rossz állapotban lévő, jelentős túlsúllyal küzdő zsenire építheti a jövőjét, ezzel selyemzsinórt adva minden idők egyik legjobbjának, LeBron Jamesnek. Ki nyer és ki veszít ezzel a cserével?","shortLead":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas...","id":"20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8.jpg","index":0,"item":"daec917a-0d3a-47bd-9f7a-77a0490f1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","timestamp":"2025. február. 03. 17:31","title":"Az évszázad üzletét kötötték meg, amiből mindkét fél rosszul jöhet ki a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","shortLead":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","id":"20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"7be9c790-ee21-441b-b3f5-a1f96f16fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 03. 12:03","title":"Hősként ünnepelték szülőföldjén a DeepSeek alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99845af6-8f6e-4d27-ba7f-5ecf60e4a344","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pénteken nyílik meg az Embertelen tervezés című kiállítás a Millenárison. Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány együttműködésével megszervezett tárlat mellé panelbeszélgetés is kapcsolódik.","shortLead":"Pénteken nyílik meg az Embertelen tervezés című kiállítás a Millenárison. Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány...","id":"20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99845af6-8f6e-4d27-ba7f-5ecf60e4a344.jpg","index":0,"item":"b7661dc2-52e0-4f86-bed4-c4914895e763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","timestamp":"2025. február. 04. 09:46","title":"Embertelen tervezés: hova vezet a digitális dehumanizáció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","shortLead":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","id":"20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498.jpg","index":0,"item":"4042d4c7-e237-4c29-9bb5-1fe7f13c5461","keywords":null,"link":"/elet/20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","timestamp":"2025. február. 03. 12:08","title":"Virágcsokrokat helyeztek el annak a skót folyónak a partján, ahol nyoma veszett a magyar ikreknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa309838-ced0-4c88-b599-4f28aacba8b5","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A világ legnagyobb kereskedelmi bankja, a svájci UBS vezető közgazdásza szerint az Egyesült Államok rosszabbul járna egy kereskedelmi háborúval, mint Európa, Budapestnek pedig kockázatos vállalás lenne olimpiát rendeznie. Miért drágább ma már a tojás, mint a kokain? És mit éreznek majd az európai polgárok Donald Trump vámháborújából? Paul Donovannel az angliai Coventryben, a World Economics Summit (WES) közgazdasági konferencián beszélgettünk.","shortLead":"A világ legnagyobb kereskedelmi bankja, a svájci UBS vezető közgazdásza szerint az Egyesült Államok rosszabbul járna...","id":"20250203_donald-trump-vamhaboru-paul-donovan-UBS-kozgazdasz-interju-vam-inflacio-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa309838-ced0-4c88-b599-4f28aacba8b5.jpg","index":0,"item":"02b87d35-9dea-4db7-8e01-be5ed3ca51d5","keywords":null,"link":"/360/20250203_donald-trump-vamhaboru-paul-donovan-UBS-kozgazdasz-interju-vam-inflacio-olimpia","timestamp":"2025. február. 03. 12:04","title":"Paul Donovan a HVG-nek: A vámok nem úgy működnek, ahogy Donald Trump gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","shortLead":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","id":"20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"ba9bdc30-9b9d-4b09-94d2-57b93fe77378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","timestamp":"2025. február. 03. 16:53","title":"A nap eddigi nyertese az arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]