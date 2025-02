Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3303156-807e-4c52-a4a9-f1f6052d7949","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök 2018 óta kap az átlagbérhez igazodó fizetést, így jövedelme márciustól képviselői juttatásával együtt 7,1 millió forintra emelkedik.","shortLead":"A miniszterelnök 2018 óta kap az átlagbérhez igazodó fizetést, így jövedelme márciustól képviselői juttatásával együtt...","id":"20250225_orban-viktor-ksh-atlagber-fizetes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3303156-807e-4c52-a4a9-f1f6052d7949.jpg","index":0,"item":"73defe26-7f39-498a-bd2f-3caed00ceb31","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_orban-viktor-ksh-atlagber-fizetes-kepviselo","timestamp":"2025. február. 25. 11:18","title":"Újra nőtt Orbán Viktor fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem magyarázták meg, mire gondolt Orbán Viktor, amikor az idei Pride-ra utalt, de azt sejtették, hogy ha most nem is tiltható be a rendezvény, a kormánynak lehetnek ez irányba ható „további lépései”.","shortLead":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem...","id":"20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"8e5dd67c-acc7-4ccc-962e-094d33358935","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 17:52","title":"A hatályos jogszabály alapján a Pride nem tiltható be, de a kormányzat a HVG-nek nem zárta ki, hogy a törvény megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meg kell az európaiakat győzni arról, hogy Ukrajna mellett kiállni csak úgy ér valamit, ha az tényleges támogatással párosul – írja a lap egykori főszerkesztője.","shortLead":"Meg kell az európaiakat győzni arról, hogy Ukrajna mellett kiállni csak úgy ér valamit, ha az tényleges támogatással...","id":"20250224_Times-kommentar-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8.jpg","index":0,"item":"a439edbc-319e-4136-8900-544718ca9d89","keywords":null,"link":"/360/20250224_Times-kommentar-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 16:51","title":"The Times-kommentár: Európa elfelejtette saját történetét, és alvajáróként sétált bele a válságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is dönthetnek a gyártók.","shortLead":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is...","id":"20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f.jpg","index":0,"item":"9e910d9f-6593-4bda-9f4e-15daafdabd08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","timestamp":"2025. február. 25. 15:03","title":"Összefogott a Google és a Qualcomm, és ami ebből kisült, annak rengeteg androidos fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3ccb8-c893-4940-bd50-d36b60aa7dab","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hétszobás, balatonakarattyai panzió építésébe öt éve beszállt az állam 42 millió forinttal.","shortLead":"A hétszobás, balatonakarattyai panzió építésébe öt éve beszállt az állam 42 millió forinttal.","id":"20250225_elado-szaraz-istvan-balatonakarattya-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c3ccb8-c893-4940-bd50-d36b60aa7dab.jpg","index":0,"item":"49632ccf-f85a-40ed-af34-48409f9eca8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250225_elado-szaraz-istvan-balatonakarattya-haz","timestamp":"2025. február. 25. 20:20","title":"450 millióért eladó a balatoni villa, amire Száraz István állami turisztikai pénzt is bőven kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","shortLead":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","id":"20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96.jpg","index":0,"item":"8b6ce78b-5a5b-4625-a3c0-29006f676f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 25. 18:03","title":"Így néz majd ki az új baltimore-i híd, amit 2024-ben rombolt le egy teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","shortLead":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","id":"20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89.jpg","index":0,"item":"ac87ec49-b5df-415d-b889-8239467a72f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","timestamp":"2025. február. 25. 16:13","title":"Bojár Gábor 3,5 millió forintot adott a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]