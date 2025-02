Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af49f443-4abd-4283-b2d7-5c8d62719645","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ujgurok kitoloncolása sérti azt az elvet, amely tiltja külföldiek visszafordítását vagy kiutasítását olyan államba, ahol fennáll a veszélye annak, hogy kínzásnak vagy más, embertelen, megalázó bánásmódnak lennének kitéve.","shortLead":"Az ujgurok kitoloncolása sérti azt az elvet, amely tiltja külföldiek visszafordítását vagy kiutasítását olyan államba...","id":"20250227_Thaifold-ujgurokat-toloncolt-vissza-Kinaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af49f443-4abd-4283-b2d7-5c8d62719645.jpg","index":0,"item":"a9899752-db57-4c59-b24a-b858c6e9500d","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_Thaifold-ujgurokat-toloncolt-vissza-Kinaba","timestamp":"2025. február. 27. 16:55","title":"Emberi jogokat sért, hogy Thaiföld ujgurokat toloncolt vissza Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság szerint még nem biztos, hogy szabadulni fog Bene Krisztián, és arról is beszámoltak, mi alapján hozott döntést a büntetés-végrehajtási bíró az ügyében.","shortLead":"A bíróság szerint még nem biztos, hogy szabadulni fog Bene Krisztián, és arról is beszámoltak, mi alapján hozott...","id":"20250227_fovarosi-torvenyszek-lugos-orvos-szabadlab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c.jpg","index":0,"item":"c85ce1d0-1580-4e2e-9da4-b51d86c64954","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fovarosi-torvenyszek-lugos-orvos-szabadlab","timestamp":"2025. február. 27. 16:47","title":"A Fővárosi Törvényszék megszólalt arról, hogy a lúgos orvos szabadlábra kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte még fel sem ocsúdott a sokkból a Nyugat azok után, hogy a kínai DeepSeek bemutatta a saját mesterséges intelligenciáját, az R1-et, a vállalat már a következő modell kiadására készül.","shortLead":"Szinte még fel sem ocsúdott a sokkból a Nyugat azok után, hogy a kínai DeepSeek bemutatta a saját mesterséges...","id":"20250227_deepseek-r2-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"96020cf2-9580-44d7-9fd6-eba8ed6eb091","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_deepseek-r2-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 27. 13:03","title":"Újra felforgatná a piacot a kínai DeepSeek, a vártnál hamarabb jöhet az új kínai mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében, a „médiaőrületet” hibáztatva.","shortLead":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében...","id":"20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"a25d497b-9b19-47f9-b1bc-3b7ad9b79537","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. február. 26. 13:58","title":"A kisgyereket felrúgó karateedző védője szerint „semmiféle traumája nem alakult ki a gyereknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a059449-99e7-49b9-8dc0-f27853e2a7d2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egész pályás védekezésbe szorul a Fidesz, aminek leglátványosabb bizonyítéka, hogy a falvak lakóit is célba vette Orbán Viktor a 2026-os kampányt felvezető kommunikációjában. Pénzt adnak a kocsmáknak, az idős falusiaknak, de a Fidesz évtizedes vidékpolitikájának haszonélvezői korántsem a falvak, hanem azok a földbirtokosok, akiket az „állami földrablás” során helyzetbe hoztak a helyi gazdálkodókkal szemben.","shortLead":"Egész pályás védekezésbe szorul a Fidesz, aminek leglátványosabb bizonyítéka, hogy a falvak lakóit is célba vette Orbán...","id":"20250228_fidesz-videkpolitika-orban-igeretek-allami-foldrablas-bekoltozok-latszat-projektek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a059449-99e7-49b9-8dc0-f27853e2a7d2.jpg","index":0,"item":"26bc55c9-e370-4193-9c39-a215ded3ca6b","keywords":null,"link":"/360/20250228_fidesz-videkpolitika-orban-igeretek-allami-foldrablas-bekoltozok-latszat-projektek","timestamp":"2025. február. 28. 06:30","title":"A falu adja a másikat – Orbán lohol a vidéki szavazói után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Bayer Zsolt a tüntető bírókat, Orbán a hírességeket listázta.","shortLead":"Míg Bayer Zsolt a tüntető bírókat, Orbán a hírességeket listázta.","id":"20250226_Orban-Viktor-evertekelo-sztarszpotting-hiressegek-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3.jpg","index":0,"item":"c45eabd8-a0ec-4514-bfdc-cd982cfa8692","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Orban-Viktor-evertekelo-sztarszpotting-hiressegek-tiktok","timestamp":"2025. február. 26. 15:17","title":"Az évértékelőn feltűnt sztárokkal villog Orbán, magát is ebbe a kategóriába sorolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Új tagok a Hunguest láncában.","shortLead":"Új tagok a Hunguest láncában.","id":"20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531.jpg","index":0,"item":"e1fcf7c3-fdd1-4e88-acd4-a44d3dc0faa0","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","timestamp":"2025. február. 27. 06:00","title":"Mészáros Lőrinc ahol tud, segít, most épp Tiborcz veszteséges hoteljének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon módosíthatja.","shortLead":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon...","id":"20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d.jpg","index":0,"item":"4282d84c-76f6-4cfa-b937-9acb0e11daaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","timestamp":"2025. február. 26. 16:33","title":"Ingyenessé teszi az Alibaba a mesterséges intelligenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]