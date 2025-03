Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","shortLead":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","id":"20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3.jpg","index":0,"item":"bd83a2f3-63e4-417f-a1a4-d11c3db4c9ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","timestamp":"2025. március. 02. 11:07","title":"Ruszin-Szendi elkésett a Tisza fórumáról Békéscsabán, a színpadon bűnhődött miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt, a mesterséges intelligenciával kiegészített elektronikus textiliát, amely először egy „okoskabátban” mutatkozott be.","shortLead":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt...","id":"20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588.jpg","index":0,"item":"08783b71-84fd-4bee-9355-df3652f3a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","timestamp":"2025. március. 03. 16:03","title":"Már a kabátokba is beteszik a mesterséges intelligenciát, és ennek több értelme lehet, mint elsőre hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0756682-0def-4db6-80d5-aa65a4a6fd00","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Az egyházfő évek óta figyelmeztet arra, hogy a MAGA nem a keresztényi út, nemrég pedig nyilvánosan is kioktatta Donald Trump katolikus alelnökét. 