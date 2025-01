„Karácsony Gergely főpolgármester félretájékoztatja a budapestieket, szó sincs arról, hogy a Magyar Államkincstárnak vissza kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást” – írta Budapest főispánja szerdán a Facebook-oldalán.

Sára Botond a bejegyzés mellett megosztott videójában közölte: „Karácsony Gergely főpolgármester, amit elmondott a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ítéletről, az gyakorlatilag teljes félrevezetése a budapesti embereknek”.

A főispán szerint a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem mértékében, nem kötelezte a magyar államot arra, hogy fizesse vissza az önkormányzatnak. A főispán szerint nem is juthatott más álláspontra a bíróság, ez következik alkotmánybírósági döntésből is.

Hozzátette, az is látszik, hogy az idei fővárosi költségvetés jogszabályellenes, és február 1-jén hatályba lép a költségvetési törvénynek az a rendelkezése, ami

felhatalmaz bennünket arra, hogy ebben rendet tegyünk.

„Szüntessük meg a jogellenes állapotot, ezért törvényességi felhívással fogunk élni a Fővárosi Közgyűlés felé, és arra fogjuk őket kérni, hogy a szolidaritási adót fizessék be, ahogyan ezt a mostani ítélet is megerősíti” – fogalmazott a főispán.

Mint megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester arról számolt be kedd délelőtt a közösségi oldalán, hogy a fővárosnak kedvező ítélet született a szolidaritási hozzájárulási adó ügyében. „Győztünk a bíróságon, jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze” – fogalmazott a főpolgármester.

Ezt a tételt a gazdagabb települések fizetik, és a hivatalos álláspont szerint a szegényebb települések fejlesztésére fordítják. A főváros szerint viszont jogellenesnek tartja a kivetését, miután úgy határozták meg a mértékét, hogy Budapest már több adót fizet a költségvetésbe, mint amennyi támogatást kap onnan.

A 2023-as 54 milliárd forint után a kormányzat a Fővárosi Önkormányzattól idén 75,5 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást szedne be, sőt ennek több mint 80 százalékát október végéig inkasszóval be is szedte, ráadásul a Magyar Államkincstár mindezt megfejelte 600 milliós késedelmi kamattal is.

A Magyar Államkincstár erre reagálva azt közölte, hogy szerintük a bíróság ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg, épp ezért

a bíróság a kihirdetett ítéletével a Kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére.

Karácsony Gergely mindenesetre már azt is megjelölte, hogy mire költenék a befolyt pénzt: élnének például az elővásárlási jogukkal, és megvennék a mini-Dubaj területét Rákosrendezőn. A főpolgármester azonban számít arra, hogy nem utal egyből az államkincstár. „Azt várjuk a bírósági döntés után, hogy (…) az Államkincstár ezt a pénzt visszautalja a Fővárosi Önkormányzatnak, ha mégsem így járna el, akkor kártérítési pert indítunk és nincs kétségünk afelől, hogy ezt a pert meg fogjuk nyerni” – mondta.