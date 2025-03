Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2d6fb03-1010-4f17-aace-3f4558217623","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett hétfőn az összes nagy amerikai tőzsde, 2 százalék fölötti a csökkenés. A háttérben Donald Trump által belengetett büntetővámok okozta bizonytalanság áll.","shortLead":"Esett hétfőn az összes nagy amerikai tőzsde, 2 százalék fölötti a csökkenés. A háttérben Donald Trump által belengetett...","id":"20250311_usa-tozsdek-eses-sp-500-nasdaq-dow-jones-trump-vamhaboruja-buntetovamok-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d6fb03-1010-4f17-aace-3f4558217623.jpg","index":0,"item":"e3637132-ff21-46fe-9755-8e9a43f17411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_usa-tozsdek-eses-sp-500-nasdaq-dow-jones-trump-vamhaboruja-buntetovamok-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. március. 11. 09:18","title":"Bukóba viszi az amerikai tőzsdéket Trump vámháborús árnyékboksza, szakadt a Tesla árfolyama is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","id":"20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5.jpg","index":0,"item":"163d3aec-8dff-4939-a2e3-04e5f1d6bf3f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","timestamp":"2025. március. 11. 08:17","title":"A Föld szinte minden országában meghaladja a légszennyezettség a WHO által meghatározott szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","shortLead":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","id":"20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"a6459e68-b22e-48b6-be81-42a03eeb85ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","timestamp":"2025. március. 10. 20:25","title":"Egy mentő és egy személyautó ütközött össze a Szent János kórháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","shortLead":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","id":"20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9.jpg","index":0,"item":"7e2d7056-8a96-40db-a5f0-71f02b0bb575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","timestamp":"2025. március. 12. 15:30","title":"Harc az árdrágítók ellen! – Ilyen volt a Filmhíradó 1946-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja fel a gazdaságokat.","shortLead":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja...","id":"20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c.jpg","index":0,"item":"a87085f4-be7c-45dc-857a-12a00cbdd545","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 10. 17:50","title":"Mi magyarázza, hogy a 200 forintos tejért több mint 500-at kérnek el a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának a zeneszerző születésének 200. és az űrhivatal alapításának 50. évfordulója alkalmából.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó...","id":"20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"0570e2e9-1130-4487-8057-8abbc483f07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","timestamp":"2025. március. 11. 15:03","title":"Kozmikus koncertet sugároznak Bécsből a 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2f845a-eb92-495e-acdc-14a8c3d1f7d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli oktatási minisztérium szerint elfogadhatatlan a fiú viselkedése. ","shortLead":"Az izraeli oktatási minisztérium szerint elfogadhatatlan a fiú viselkedése. ","id":"20250311_Naci-karlendites-miatt-tartoztattak-le-egy-izraeli-tinedzsert-Auschwitzban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e2f845a-eb92-495e-acdc-14a8c3d1f7d2.jpg","index":0,"item":"790613b4-d2e2-4b4a-93f3-afd4b3afddaa","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Naci-karlendites-miatt-tartoztattak-le-egy-izraeli-tinedzsert-Auschwitzban","timestamp":"2025. március. 11. 21:45","title":"Náci karlendítés miatt tartóztattak le egy izraeli tinédzsert Auschwitzban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b76ef8-6cb2-405c-8823-a133c537d740","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő Orbán-álarcot öltött, és Majkát énekelgetett a performansz során.","shortLead":"A képviselő Orbán-álarcot öltött, és Majkát énekelgetett a performansz során.","id":"20250312_tordai-bence-sajtotajekoztato-talicska-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b76ef8-6cb2-405c-8823-a133c537d740.jpg","index":0,"item":"6b03f618-2181-47ef-8837-e6911bff6261","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_tordai-bence-sajtotajekoztato-talicska-baleset","timestamp":"2025. március. 12. 12:22","title":"Baleset vetett véget Tordai Bence szürreális sajtótájékoztatójának az orosz nagykövetség előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]