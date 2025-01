Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség 1,1-szeresét is sikerült elérni.","shortLead":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség...","id":"20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754.jpg","index":0,"item":"61632081-7ee6-4dc0-9d53-1250319670a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","timestamp":"2025. január. 29. 11:03","title":"Sikerült a történelmi teszt: átlépte a hangsebességet a Concorde utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV megtagadta a belépést. ","shortLead":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV...","id":"20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67.jpg","index":0,"item":"8b52084c-66ee-4576-8bfa-e215f95a094d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","timestamp":"2025. január. 28. 14:19","title":"Nem engedték be a zuglói polgármestert Rákosrendező területére, ahol a Mini-Dubajt húznák fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","shortLead":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","id":"20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81.jpg","index":0,"item":"95313ea5-fd83-4a5f-8b65-71985f79ad23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","timestamp":"2025. január. 28. 08:55","title":"Franciaországban lopott autókat tárolt a garázsában egy tapolcai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját mutatta be, és nem ő kérte, hogy lefotózzák. ","shortLead":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját...","id":"20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"8898b9e6-51a7-4680-86d7-35a630787926","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 14:14","title":"Kulja András megírta a Facebookon, miért szerepelt egy képen Müller Cecíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz, azt jelenti, hogy Netanjahu lehet az első külföldi vezető, aki meglátogatja az amerikai elnököt.","shortLead":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz...","id":"20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd.jpg","index":0,"item":"f5964500-555b-4f00-a2b8-22df75975f8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 28. 22:14","title":"Donald Trump meghívta Netanjahut a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0766b918-6153-4c36-a5f0-d3c0988a3067","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"75 éven át működött a Volkswagen-csoport belgiumi gyára. ","shortLead":"75 éven át működött a Volkswagen-csoport belgiumi gyára. ","id":"20250128_Audi-brusszeli-gyar-elbocsatott-dolgozo-juttatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0766b918-6153-4c36-a5f0-d3c0988a3067.jpg","index":0,"item":"d07c571b-a560-45af-b2d8-1bc8a296433f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Audi-brusszeli-gyar-elbocsatott-dolgozo-juttatasok","timestamp":"2025. január. 28. 13:40","title":"80-160 millió forint végkielégítést is kaphatnak a bezáró brüsszeli Audi-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","shortLead":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","id":"20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616.jpg","index":0,"item":"45051b49-af41-42aa-8487-cfb406164a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","timestamp":"2025. január. 29. 08:05","title":"Baleset miatt nem járnak a villamosok Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség fölött.","shortLead":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség...","id":"20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb.jpg","index":0,"item":"c4104e84-ec2f-499e-a7ca-43e3a26f2cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","timestamp":"2025. január. 28. 19:03","title":"Csodálatos videó a Nemzetközi Űrállomásról: így kavarog a sarki fény az űrhajósok lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]