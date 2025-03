Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55c1006d-3be9-4839-bba4-0266fa6e9901","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lényegében bármilyen számot be lehet mondani a villanyautóknál, a kérdés, hogyan viszik le az útra azt a teljesítményt. ","shortLead":"Lényegében bármilyen számot be lehet mondani a villanyautóknál, a kérdés, hogyan viszik le az útra azt a teljesítményt. ","id":"20250311_2000-loeros-verzio-elektromos-Lamborghini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c1006d-3be9-4839-bba4-0266fa6e9901.jpg","index":0,"item":"3e12131a-9442-4e8d-9c73-a391a5f70b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_2000-loeros-verzio-elektromos-Lamborghini","timestamp":"2025. március. 11. 20:20","title":"Akár 2000 lóerős verziója is lehet az első elektromos Lamborghininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","shortLead":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","id":"20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7.jpg","index":0,"item":"51363b07-4867-4d0c-97d4-9ebe5ff883cb","keywords":null,"link":"/elet/20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","timestamp":"2025. március. 11. 17:49","title":"Újra kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal mérsékelni az árréssapkával. Az intézkedés ráadásul már nem csak a legnagyobb láncokat szorongatja, de így is csak a most februári, 2023 óta nem látott inflációs mértéket tudják majd tartani, ha sikerül. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal...","id":"20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e.jpg","index":0,"item":"2b48c4c9-ae5f-44c4-ad9f-385703d09e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","timestamp":"2025. március. 11. 14:15","title":"Nagy Márton is elismeri, hogy az árréssapka alig fogja vissza az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és a szolgáltatások drágulása is jóval gyorsabb volt Magyarországon, mint Romániában.","shortLead":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és...","id":"20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24.jpg","index":0,"item":"2ed188b0-245c-496a-b5bb-513c0ea7392b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","timestamp":"2025. március. 13. 10:54","title":"A magyar infláció ismét megelőzte a románt, zsebben az Európa-bajnoki cím","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyet magának és egyet az unokájának.","shortLead":"Egyet magának és egyet az unokájának.","id":"20250312_Trump-tamogatja-Muskot-vett-ket-Teslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643.jpg","index":0,"item":"c42a018c-31e8-4b9f-9c4c-6c62b36b34f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Trump-tamogatja-Muskot-vett-ket-Teslat","timestamp":"2025. március. 12. 08:23","title":"Trump közvetlenül támogatja Muskot – vett két Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. március. 12. 11:30","title":"Gyártás, logisztika, innováció – az FMCG szektor újdonságai egy helyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"71d77a4e-e460-420f-9fd5-b6adbd7e953d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR most először belsőégésű motor nélküli új verziója háromféle kivitelben debütált.","shortLead":"A Toyota C-HR most először belsőégésű motor nélküli új verziója háromféle kivitelben debütált.","id":"20250312_itt-a-tisztan-elektromos-vadonatuj-toyota-c-hr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71d77a4e-e460-420f-9fd5-b6adbd7e953d.jpg","index":0,"item":"d848abdc-c64c-4252-a384-45a6a889dccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_itt-a-tisztan-elektromos-vadonatuj-toyota-c-hr","timestamp":"2025. március. 12. 06:51","title":"Itt a tisztán elektromos vadonatúj Toyota C-HR+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és gyorsan el lehet végezni, és amitől akár a teljes gyógyszeres kezelést is elhagyhatja a beteg.","shortLead":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és...","id":"20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02.jpg","index":0,"item":"c7f3cf60-45e3-4fa3-bdd0-0134e481bf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","timestamp":"2025. március. 11. 20:03","title":"20 perc alatt teheti rendbe a magas vérnyomást egy új kezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]