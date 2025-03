Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a.jpg","index":0,"item":"abb01bd0-31ca-49ac-8413-b7d0535e4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","timestamp":"2025. március. 20. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A teremtés rendje szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c81336-ee1d-4fbd-b174-a86d46258036","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A média fölötti ellenőrzés próbaköve lehet Donald Trump számára az Amerika Hangja és a Szabad Európa pénzforrásainak elapasztása.","shortLead":"A média fölötti ellenőrzés próbaköve lehet Donald Trump számára az Amerika Hangja és a Szabad Európa pénzforrásainak...","id":"20250321_hgvg-donald-trump-media-amerika-hangja-szabad-europa-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5c81336-ee1d-4fbd-b174-a86d46258036.jpg","index":0,"item":"efd139da-d246-4a4e-9ef7-84b80d3c15e6","keywords":null,"link":"/360/20250321_hgvg-donald-trump-media-amerika-hangja-szabad-europa-eu","timestamp":"2025. március. 21. 11:30","title":"Trump az Amerika Hangján teszteli, hogyan lehet kivéreztetni a neki nem tetsző médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98950621-e1ec-4d50-bf31-10078e01b7e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Cullinan Series II már alaphelyzetben sem éppen szerény kiállású, hát még ebben az új verzióban.","shortLead":"A Rolls-Royce Cullinan Series II már alaphelyzetben sem éppen szerény kiállású, hát még ebben az új verzióban.","id":"20250321_felelmetes-kozuti-rombolo-a-legujabb-rolls-royce-cullinan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98950621-e1ec-4d50-bf31-10078e01b7e7.jpg","index":0,"item":"87fd4e91-0a3b-452f-b846-d7f75fde2ba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_felelmetes-kozuti-rombolo-a-legujabb-rolls-royce-cullinan","timestamp":"2025. március. 21. 08:04","title":"Félelmetes közúti romboló a legújabb Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11215b97-3fa8-47ad-9ab0-f3d3542e8853","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok a második világháború óta nem szenvedtek el akkora veszteséget, mint most az Ukrajna elleni háborúban.","shortLead":"Az oroszok a második világháború óta nem szenvedtek el akkora veszteséget, mint most az Ukrajna elleni háborúban.","id":"20250320_brit-vedelmi-miniszterium-ukrajna-orosz-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11215b97-3fa8-47ad-9ab0-f3d3542e8853.jpg","index":0,"item":"2a203f04-5e10-4d98-a359-e339c5f4c71e","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_brit-vedelmi-miniszterium-ukrajna-orosz-veszteseg","timestamp":"2025. március. 20. 14:03","title":"Brit védelmi minisztérium: 250 ezer orosz halhatott meg eddig Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől. A retorziókkal nem is a szervezőkre céloznak elsősorban, hanem a résztvevők számát csökkentenék – magyarázza Hegyi Szabolcs. Szerinte valójában minél többen vesznek részt az eseményen, annál kisebb a kockázata, hogy bárki ellen is eljárást indítsanak.","shortLead":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől...","id":"20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c.jpg","index":0,"item":"ec91e13a-0294-4979-b676-fc0157672c05","keywords":null,"link":"/360/20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","timestamp":"2025. március. 19. 15:07","title":"A TASZ szakértője szerint nem a gyerekeket védi, hanem a szülők és a gyerekek jogait is sérti a gyülekezési törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","shortLead":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","id":"20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58.jpg","index":0,"item":"7ab3a947-333c-43fa-9726-abe4c9d3764e","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","timestamp":"2025. március. 19. 14:26","title":"Az aktuálpolitikai megszólalásokat kerülő főbírót is kiakasztotta Trump kirohanása a tömeges kitoloncolás ellen ítélő bíróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk az otthonukat.","shortLead":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk...","id":"20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4.jpg","index":0,"item":"d352e58a-f774-4137-b909-6634518deebe","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","timestamp":"2025. március. 20. 16:39","title":"Putyin kiutasítja azokat az ukránokat az elfoglalt területekről, akik nem akarnak orosz állampolgárok lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumosokkal együtt tiltakozó független Hadházy Ákos szerint „a hatalmat mindennél jobban zavarja az, ha ellenszegülnek neki”. Egyúttal újabb tüntetést is meghirdetett jövő keddre, az Erzsébet hídhoz.","shortLead":"A momentumosokkal együtt tiltakozó független Hadházy Ákos szerint „a hatalmat mindennél jobban zavarja az, ha...","id":"20250321_Hadhazyt-sem-kimelte-Kovert-o-is-kapott-12-millios-birsagot-es-kitiltast-fustgyertyazasert-ujabb-tuntetes-lesz-kedden-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"5ec0f5fa-7774-477d-8be4-75b607e3f06d","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Hadhazyt-sem-kimelte-Kovert-o-is-kapott-12-millios-birsagot-es-kitiltast-fustgyertyazasert-ujabb-tuntetes-lesz-kedden-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 11:33","title":"Hadházyt sem kímélte Kövér, 12 milliós bírságot és kitiltást kapott a füstgyertyázásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]